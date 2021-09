Europa League | Athletic - Paris Saint Germain

El Athletic Club buscará este jueves en San Mamés encarrilar su pase a la siguiente fase de la Europa League con un triunfo ante el rival más fuerte del grupo, el Paris Saint Germain, un conjunto muy reforzado que llega a Bilbao en una gran estado de forma tras haberse aupado al liderato de la Liga francesa.[Athletic de Bilbao - PSG, en vivo, este jueves a las 21:05h en RTVE.es]

El conjunto bilbaíno, que ya ganó al Slovan en la primera jornada, espera hallar en la competición continental una buena racha de victorias que no parece llegar en la competición liguera, donde solo ha conseguido dos empates en los primeros cinco partidos.

Además, ganar supondría dar un descanso al cuestionado Marcelo Bielsa, ya que el último partido de liga ante el Villarreal dejó algunas puntos de esperanza entre la afición bilbaína.

La victoria en sí, tendría importancia, pero esta sería aún mayor si tenemos en cuenta al rival. El PSG es un equipo histórico, que esta temporada se ha gastado 85 millones de euros en reforzarse, entre los que destaca el fichaje del argentino Pastore.

El argentino Javier Pastore es el fichaje más sonado, pero no el único. Diego Lugano, Mohamed Sissoko, Blaise Matuidi, Jeremy Menez y Kevin Gameiro completan el cartel de refuerzos.

Menez y Gameiro no estarán en San Mamés, ya que Kombouaré ha decidido darles descanso y reservarles pare el partido de la Liga francesa ante el Lyon del próximo domingo.

Pese a todo, el PSG lleva encadenados diez partidos sin conocer la derrota. Además, jugadores y directivos insisten desde el inicio de la campaña en que la Liga Europa es uno de los objetivos importantes y no piensan ponerlo fácil.

Bielsa no hará rotaciones

Quien no tiene intención de reservar a jugadores es Bielsa. Pese a que sólo tres días después llegará el derbi de Anoeta, el rosarino no tiene previsto hacer rotaciones y apostará por un once titular similar al que jugó ante el Villarreal, manteniendo el dibujo defensivo con tres centrales.

La única duda radica en el lateral izquierdo, adonde puede regresar Óscar de Marcos, una vez recuperado de las molestias que le impidieron jugar el sábado pasado en San Mamés, donde fue suplido por Jon Aurtenetxe.

El entrenador del Athletic contaría de inicio con Iraizoz en la portería; una tripleta de centrales formada por Gurpegui, Ekiza y Amorebieta; Iraola y De Marcos en los laterales; Javi Martínez de medio centro; Susaeta y Gabilondo en las bandas de medio campo; Muniain de enganche y Llorente en la punta de ataque.