El jugador internacional Alex Mumbrú, miembro del equipo español campeón del mundo en Japón 2006 y subcampeón olímpico en Pekin 2008, ha anunciado este jueves en Bilbao que no jugará el próximo Europeo de Lituania y que no volverá a jugar en la selección nacional.

"La selección siempre ha sido mi equipo, voy a echarlos mucho de menos. Es una gran familia, hemos pasado momentos bonitos, hemos ganado muchos títulos y es un paso bastante duro, pero es de sentido común hacerlo ahora", ha explicado Mumbrú en una rueda de prensa en la que ha confirmado la ampliación de su contrato con el Bizkaia Bilbao Basket hasta 2013 con opción a una temporada más.

El jugador catalán ha desvelado que no ha tomado definitivamente esta decisión "hasta que ha acabado la temporada", si bien desde meses atrás había hablado de esta posibilidad con el presidente de le Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez.

"El año que viene tendremos una temporada dura, esperemos que jugando la Euroliga, y creo que es lo mejor para mí y para el club. Además, creo que ese puesto de 'tres' está muy bien cubierto en la selección", ha añadido. Aunque no ha querido asegurarlo con rotundidad, Mumbrú ha dejado claro que no va a volver a vestir la camiseta de España.

"No sé lo que puede pasar en un futuro, pero creo que es lo mejor para el año que viene. La temporada ha sido larga y dura y me da mucha pena, más de lo que la gente se puede imaginar. Pero a veces hay que tomar decisiones y este es el mejor momento", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la FEB, José Luis Saez, ha lamentado la renuncia de Mumbrú: "Es una noticia triste porque nos deja un 'crack' dentro y fuera de la cancha, pero es una decisión que ha meditado mucho y que debemos respetar", ha confesado el mandatario federativo.

Mumbrú (Barcelona, 1979) debutó con el equipo español absoluto en enero de 2002 y en su palmarés figuran las medallas de oro en el Mundial de Japón'06 y el Europeo de Polonia'09 y las de plata en el Europeo de España'07 y los Juegos Olímpicos de Pekín'08. La despedida de Mumbrú de la selección se une a la decisión en el mismo sentido anunciada hace dos días por Jorge Garbajosa.

"Superorgulloso" de seguir en Bilbao

Donde sí podrán seguir disfrutando del juego de Alex Mumbrú será en Bilbao, ya que el catalán seguirá siendo 'hombre de negro' las dos próximas temporadas con opción a una más. El presidente del conjunto vasco, Pedja Savovic, ha querido "agradecer" en nombre del club "el esfuerzo" realizado por Mumbrú "durante el tiempo que ha estado formando parte del proyecto de este club, y especialmente en el último tramo del histórico recorrido del equipo", dijo.

Mumbrú, por su parte, se declaró "superorgulloso de poder seguir como mínimo dos temporadas más" en el Bilbao Basket, donde aseguró que se siente "como en casa". "Me he integrado muy bien en la ciudad, con mis compañeros, con Fotis, y con el resto del cuerpo técnico y la gente del club", ha destacado.

El jugador catalán explicó que son varias las razones que le han motivado para seguir en el club bilbaíno, un proyecto en el que confió desde su llegada en 2009, pero que ha evolucionado. "Ahora que empiezan a funcionar las casas sería absurdo abandonarlo. Es el momento de seguir apostando por el proyecto y seguir creciendo con el club", subrayó.

Por un lado, "haber llegado a la final de la Liga ACB tras la buena temporada" que ha realizado. En segundo lugar, ha sido fundamental el apoyo que ha sentido "de la afición, que es la que empuja a todo el mundo. "Salir a la calle y a la pista y sentirte respaldado por la gente te hace estar aún más seguro de las decisiones que tomas", afirmó.

“Me queda cuerda para rato“

Y en tercer lugar, y no menos importante, ha sido clave la continuidad de Fotis Katsikaris al frente del banquillo de los 'hombres de negro' durante tres temporadas más. "Me siento respaldado por Fotis y era importante que él siguiera no sólo un año, sino bastantes más con nosotros", aseveró.

Alex Mumbrú, que el pasado 12 de junio cumplió 32 años, aseguró que "de momento" no piensa "en la retirada". "Creo que me queda cuerda para rato. La ilusión y las ganas son el motor que tengo para seguir cada día. Con el paso de los años será algo que me tenga que plantear, pero de momento no", ha finalizado.