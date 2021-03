Jorge Garbajosa dice adiós a la selección española de baloncesto. El ala-pívot madrileño ha dado una rueda de prensa acompañado del presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, y allí se ha emocionado después de tantas 'correrías' con la camiseta del combinado nacional.

"Tomé la decisión al final del pasado Mundial. Creo que es el mejor momento de dejarlo. Es lo que creo y lo que debo hacer. La selección, el equipo nacional siempre ha sido mi equipo y siempre lo será. Y cuando deje de jugar al baloncesto estaré a su disposición para lo que quiera. Es un orgullo haber estado en la selección nacional. No sé qué será de mí en el futuro", ha dicho en la rueda de prensa de despedida.

Sobre si colgará la camiseta en otros niveles ha dejado claro que de momento no. "No he pensado en mi retirada como jugador y menos hoy. Ya tengo bastante", ha reconocido el mítico jugador.

Momento para apartarse "Cada vez me cuesta más recuperar esfuerzos y en la selección, al menos cómo la entendemos nosotros, no se puede escatimar nada. Hablé con el presidente y Scariolo y aquí ha llegado el momento. La selección exige muchísimo. Es un buen momento para apartarme a un lado e irme con la cabeza y el corazón muy alto. Quiero seguir jugando y estar en activo", ha señalado el de Torrejón. “La selección exige muchísimo“ "En la selección siempre hubo dos aspectos, el deportivo y el personal. En lo deportivo unas veces salió muy bien y otras menos, pero en lo personal el balance siempre fue fenómeno", comentaba el ala-pívot. “Mi equipo de siempre ha sido la selección“ "He estado en muchos equipos y en muchas circunstancias. Unas veces me salieron mejor las cosas y otras no tanto, pero siempre he sido honrado y trabajador. Pero mi equipo de siempre ha sido la selección. No sé que será de mí en el futuro, pero siempre estaré como seguidor o como lo que sea", ha destacado.

El presidente cuenta con él para otras funciones José Luis Sáez, presidente de la Federación Española de Baloncesto, también se esforzó por no dar rienda suelta a las lágrimas y abrió de par en par las puertas del equipo nacional para Garbo. "Te incorporarás a la selección cuando puedas. Me lo has prometido", ha anunciado. “Te incorporarás a la selección cuando puedas. Me lo has prometido“ De Garbajosa siempre se ha destacado su magnífico trabajo tanto dentro de la cancha como fuera, en los vestuarios, creando más que un equipo una pequeña familia. "Espero haber sido más útil dentro de la cancha, pero cuando estas en un equipo hay muchas cosas que hacer. Mi función principal era jugar al baloncesto, pero si hacía falta contar un chiste o hacer una estupidez, se hacía y ya está", ha concluído Jorge Garbajosa.

Cabeza visible de la 'ÑBA' Jorge Garbajosa, el hermano mayor de la generación de oro del baloncesto español por haber nacido dos años antes que Navarro, Gasol y Reyes, ha decidido poner fin a su trayectoria internacional con la selección, después de vestir 166 veces la camiseta nacional. En el combinado nacional debutó como internacional absoluto el 20 de agosto de 2000 ante Francia. Fue un partido de preparación para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. “La selección siempre ha sido mi equipo y siempre lo será“ El palmarés de Jorge Garbajosa es extraordinario. Campeón del mundo (Japón, 2006), de Europa (Polonia, 2009), subcampeón olímpico (Pekín, 2008), subcampeón de Europa (España, 2007 y Suecia, 2003) y Bronce europeo (Turquía, 2001), son algunos de los triunfos obtenidos por un jugador irrepetible que sirvió de nexo entre dos generaciones y de catalizador de la llamada generación de oro. Aunque comenzó jugando de ala-pívot por sus 206 centímetros, su buena mano en el tiro exterior hizo que fuera ampliando su radio de acción más allá de la línea de tres puntos, convirtiéndose en el primer hombre alto español determinante en el tiro, lo que le hizo fundamental en Europa y le tendió un puente de plata hacia la NBA.

Mal estudiante pero muy inteligente Jorge nunca fue un buen estudiante, aunque sí una persona muy inteligente. Con 16 años y tras militar en el Juventud Alcalá dio el salto al Baskonia. Allí acabó de pulir su juego brillante y comenzó a despuntar como jugador. Con 23 años decidió dar un nuevo giro a su carrera y se marchó a la Lega italiana. En el Benetton Treviso, Garbajosa estuvo cuatro años y acabó de madurar como jugador y como persona, al mismo tiempo que comenzó a brillar en la selección. En Italia, Garbo, aprendió a ser profesional dentro y fuera de la cancha y todos los entresijos del oficio de jugador, lo que unido a su inmensa calidad y clase hicieron de él un hombre imprescindible en cualquier equipo. La vuelta a España, al Unicaja, y, sobre todo, el oro mundial en Japón le catapultaron internacionalmente y Toronto le acogió en la NBA, demostrando entre los mejores que tenía sitio en la meca del baloncesto.

Las lesiones empiezan a hacer mella Los problemas comenzaron en marzo de 2007 cuando sufrió una grave lesión de tobillo en un partido contra los Boston Celtics. Al Europeo de España'07 llegó por lo pelos tras una larga y difícil recuperación, seis meses, y después de que la Federación Española tuviera que gestionar un elevadísimo seguro médico, que mantuvo en jaque a todo el mundo hasta casi el comienzo del primer partido del campeonato de Europa. Aquella lesión fue el comienzo de su particular calvario. La siguiente temporada jugó menos y en noviembre le detectaron una necrosis y una fisura en la tibia por lo que tuvo que volver a pasar por el quirófano y al dique seco. Al acabar la temporada, la cita olímpica de Pekín'08 obligó a Garbo a hacer encaje de bolillos para poder estar presente. Toronto no quería que jugara con España y Jorge decidió cortar por lo sano renunciando al tercer año de contrato que tenía con los canadienses, tras no pocos problemas y negociaciones en las que también tuvieron que intervenir la Federación y la aseguradora médica contratada. Tras subir al segundo escalón del podio olímpico, Jorge fichó por el Khimki ruso, pero las lesiones le impidieron tener un rendimiento regular. Eso sí Garbo siempre se las arregló para no faltar a su cita con el equipo nacional.