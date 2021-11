El presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, ha enviado un mensaje muy claro a los clubes que deben dinero a la entidad que él preside, especialmente al Zaragoza y al Racing de Santander.

"No vayan a pensar que somos gilipollas, que dejen de reirse de la gente", ha dicho, en alusión a ambos clubes. El presidente blanquiazul ha reflexionado sobre el sistema actual en el que un club que no puede pagar a ningún jugador sale impune, mientras que los que tienen una sola deuda descienden de categoría.

“si no le pagas a un jugador desciendes, pero si no le pagas a ninguno sigues“

"Está previsto en la nueva ley del deporte, pero aún no se ha llevado a cabo. Ahora si no le pagas a un jugador desciendes, pero si no le pagas a ninguno sigues si te acoges a la ley concursal", ha señalado.

Además, ha añadido: "Debe haber un fondo de maniobras porque si no te pagan los del sistema concursal y tú no puedes pagar a un jugador tuyo, te descienden".

En cuanto a la demanda al Zaragoza ha confesado que como muy tarde se haría efectiva a lo largo del día de mañana y que ese club ya tiene cuentas pendientes con todos por temas antiguos por lo que "debe llegar un momento en el que alguien diga: dejen de reirse de la gente".

A diferencia de lo habitual, no ha ocultado los nombres de los que tenían deudas con la entidad coruñesa, como el Racing de Santander, y ha explicado que si ahora los identifica es porque aguantó mucho tiempo callado.

"Durante mucho tiempo no lo dices cuando son ellos los que te señalan a ti, pero llegado un momento lo tienes que decir. Al Deportivo le deben 4 o 5 veces más que lo que debe", ha apuntado Lendoiro.

En cuanto al conjunto cántabro, aún tiene una deuda por Sergio Canales pendiente, por la que solo se cobró gracias a un dato que ha descubierto el propio presidente, que es que la Agencia Tributaria recibe de manera automática el 50 por ciento de los traspasos blanquiazules.

"Se cobró una cantidad a través de Hacienda, nos deben sobre 2 millones de euros y si lo que se cobró fue a través de Hacienda es porque tiene el 50% sobre los traspasos que hace el Deportivo", ha aclarado.

Para terminar, ha dicho que cree que tienen opciones de que la demanda con el Zaragoza prospere, pero que le da igual donde jugará el equipo la próxima temporada porque el Deportivo "es de Primera".