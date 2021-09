El Ayuntamiento de Barcelona ha diseñado un dispositivo preventivo por si el FC Barcelona se proclama vencedor de la Liga de forma matemática este martes en caso de que el Real Madrid no gane y ha pedido civismo en la posible celebración después de que el pase a la final de la Champions acabara con altercados.

En caso de que se produzca una celebración multitudinaria, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, junto al Sistema de Emergencias Médicas (SEM), desplegarán un dispositivo de seguridad en la zona.

Mejor, en transporte público

En un comunicado, el consistorio ha recomendado a los aficionados que acudan a plaza Catalunya y Canaletes a pie o en transporte público porque puede haber restricciones de tráfico y de aparcamiento en la zona, también en La Rambla, Pelai, Universitat, ronda Sant Pere, Passeig de Grcia, calle Fontanella y Rambla de Catalunya.

El Metro estará abierto en su horario habitual, hasta la medianoche, así como el Tram y los Ferrocarriles de la Generalitat.

Este martes se prohibirá estacionar en las calles Pelai (desde la calle Gravina hasta plaza Catalunya), plaza Catalunya, calle Fontanella, ronda Sant Pere (entre Passeig de Grcia y Urquinaona), Passeig de Grcia (entre ronda Sant Pere y Gran Via), la rambla Catalunya (entre plaza Catalunya y Gran Via), La Rambla (desde Pelai hasta Pintor Fortuny) y Gran Via (entre Passeig de Grcia y Rambla Catalunya).

No está previsto que se haga ningún punto de encuentro festivo ni que se emita parte del partido por pantallas en plaza Catalunya, tal y como se ha hecho en otras ocasiones.

El F.C. Barcelona podrá cantar el alirón, como vencedor de Liga, si el Real Madrid no gana este martes. El alirón quedará aplazado al miércoles si los madridistas triunfan y el Barcelona empata o gana en al Levante en su campo.