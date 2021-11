Guardiola: "Ahora dependemos de nosotros mismos"

El técnico azulgrana Pep Guardiola ha destacado que al Barcelona, tras imponerse al Espanyol por 2-0 en el Camp Nou, tan sólo le falta un punto para alcanzar su tercera liga consecutiva y ha subrayado que ahora dependen de ellos mismos para conseguirlo, y no de un pinchazo del Real Madrid.

Guardiola ha felicitado a sus jugadores por haber sabido sobreponerse al desgaste -tanto físico como psicológico- de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Madrid, y ha afirmado que su equipo ha estado "muy entero" ante el Espanyol.

"Hemos hecho una excelente primera parte. Después del segundo gol hemos bajado un poco la tensión, pero en global hemos hecho un muy buen partido ante un equipo que siempre nos crea muchos problemas", ha explicado Guardiola.

"Fontas ha hecho un partido de abecé perfecto, en una posición en la que no había jugado nunca", ha indicado Guardiola, que ha alabado el juego de este futbolista que empezó la temporada en el filial.

"El Madrid ganará, ya sabéis cómo está. Hemos tenido la suerte de que ha tenido tropiezos inesperados en casa, como contra el Sporting, si no nos hubiera llevado a la última semana para ganar la liga", ha explicado un Guardiola que quiere cerrar el campeonato cuanto antes.

El Barça será campeón matemáticamente el miércoles si obtiene un punto en Valencia ante el Levante , aunque podría serlo antes si el Madrid no gana al Getafe el próximo martes.

Pochettino: "Me voy orgulloso por el esfuerzo"

El entrenador del RCD Espanyol, Mauricio Pochettino, ha asegurado marcharse del Camp Nou orgulloso de su equipo, pese a la derrota en el derbi contra el FC Barcelona (2-0), por el "esfuerzo" mostrado por sus jugadores en un encuentro en el que debutaron en el feudo blaugrana hasta cinco canteranos de los blanquiazules.

"Para ganar este partido había que rozar la perfección y es muy complicado porque no existe. Hemos pagado caras dos jugadas, las de los dos goles. Me voy orgulloso, por un gran esfuerzo realizado", manifestó en rueda de prensa el centenario técnico blanquiazul.

El técnico argentino ahondó en la idea de irse con el trabajo hecho y con más experiencia adquirida. "Hemos tratado de hacer nuestro fútbol, juego, tener el balón y hacerle daño al Barcelona y ganar, no hemos podido. Pero nos vamos con la sensación de que lo hemos intentado y dado la cara. Tenemos un equipo joven que debe crecer. Esta experiencia nos va a servir de mucho para el futuro", aseguró.

En este sentido, lamentó que el gran esfuerzo realizado no tuviera frutos, pero reiteró que el equipo le hizo sentirse orgulloso. "El equipo sacó la casta, estoy orgulloso de nuestros jugadores, sobre todo porque cinco o seis han jugado por primera vez en el Camp Nou. Hemos sido fieles a nuestro estilo. El esfuerzo ha sido grande. El Barcelona mantiene el balón en un alto porcentaje y te obliga a ir detrás. Se hace más esfuerzo que contra otros rivales. Veremos cómo estamos y tratar de hacer un equipo de plenas garantías para mantener los tres puntos y seguir teniendo opciones de estar en Europa próxima temporada", comentó.

"Hemos jugado contra un equipo finalista en 'Champions' y que está a punto de ganar la Liga. Tienen grandes futbolistas y aún así tuvimos algunas jugadas, pero en estos partidos si no marcas te pasa factura", añadió al respecto.

Por último, aseguró que no había habido juego sucio por desactivar al Bara. "Más intensidad o agresividad se hubiera tornado en violencia. Hemos sido todo lo intensos y agresivos que hemos podido. El Barcelona juega muy rápido y cuesta fijarlos. No ha habido crispación ni acciones polémicas porque desactivamos bien el juego del Barcelona, tenían la posesión lejos de nuestra área y no necesitábamos una excesiva agresividad para frenar el juego", manifestó.