Mourinho coincide con Kaká: "Esperamos más de Benzema"

El técnico portugués del Real Madrid José Mourinho, defendió la buena intención del brasileño Kaká cuando ayer pidió más a su compañero Karim Benzema, y coincidió con su mensaje al asegurar que "tiene menos goles en Liga que Sergio Ramos y Carvalho" y "potencial para dar más".

"Quien conoce a Kaká sabe que sus palabras son siempre bien intencionadas. Si hay algo que no tiene es mal feeling. Es demasiado puro", aseguró en rueda de prensa Mourinho, realizando una lectura positiva de las palabras del brasileño que dijo que a Benzema le falta continuidad.

Mourinho demostró que piensa lo mismo de su único delantero centro al que, mientras pide un refuerzo en el mercado invernal, ha dejado en los dos últimos partidos en el banquillo -ante Almería y Atlético de Madrid- y le pidió más en rueda de prensa.

Lo que ha dicho Kaká lo pensamos todos y el propio Karim. Tiene que dar un poquito más. Es un chico fantástico del que se decía que no comunicaba, que era cerrado y solo hablaba francés. Es una mentira que se ha transformado de un modo muy positivo. Por su calidad esperamos más de él, queremos un poquito más", manifestó.

"Es titular desde que Higuaín no jugó en Barcelona. Se ha esforzado trabajando mucho más para el equipo, asistiendo bien, pero después tiene menos goles en Liga que Sergio Ramos y Carvalho. Es normal que queramos más porque tiene potencial. Si fuera un jugador malo no estaríamos pidiendo más ambición e instinto de matador del área", concluyó.

"No me gusta el mercado de invierno pero por diferentes circunstancias a veces tienes que aprovecharlo. Al Inter en el invierno pasado llegó Pandev que permitió jugar un sistema que después nos llevó a ganar la Champions . Gracias a un jugador de banda izquierda. El Real Madrid perdió por muchos meses un delantero centro por eso tiene espacio de mercado", manifestó.

Cruce con Valdano

Después de vivir una semana intensa con cruce de declaraciones con el director general Jorge Valdano, Mourinho matizó su mensaje. Mantiene que no será esclavo de un contrato firmado por cuatro años en el Real Madrid y que al final de la temporada decidirá su futuro, aunque en esta ocasión dejó ver que le ilusiona estar años en el club madridista.

"Tenemos que estar todos contentos para seguir. Afición, jugadores, entrenador y obviamente la junta directiva que es soberana. Me parece normal. No me parece bien que los contratos obliguen a las personas a estar", opinó.

“Solo quiero ser entrenador“

"Trabajamos a tope con la ilusión de que todo estará muy bien. Cuando un entrenador sale de un club que le gusta tanto como el Inter, donde tenía una situación de privilegio, tranquilidad y estatus, se hace con la ilusión de trabajar en un club como el Real Madrid. Es mi primera temporada, la tengo que analizar, sentir el pulso, conocer todo por dentro y por fuera y al final analizar la situación", agregó.

“Tenemos que estar todos contentos para seguir“

Pese al pulso que mantiene con la directiva por la contratación de un delantero centro, Mourinho no desea más poder que el que tiene como entrenador. "No existe la situación ideal. He trabajado con modelos diferentes, siempre me he adaptado a todos y he sentido el poder un entrenador. Nunca tuve problemas en el Inter, Oporto y Chelsea hasta que en la tercera temporada llegó una persona que destruyó el trabajo hecho en dos años que fuimos campeones", recordó.

"Me adapto a cualquier modelo mientras exista compatibilidad y empatía y que la figura del entrenador tenga sus competencias y el poder que debe tener. No quiero ni una más porque no quiero ser directivo. Solo quiero ser entrenador", concluyó.