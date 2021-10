El Valencia rescata un punto en el feudo del Villarreal

Ficha Técnica:



1. Villarreal: Diego López, Ángel, Gonzalo, Marchena, Capdevila (Marco Ruben, m.62); Bruno, Borja Valero (Marcos Senna, m.70), Cani, Cazorla; Nilmar y Rossi.



1. Valencia: Moyá, Miguel (Dealbert, m.58), Stankevicius, Navarro (Banega, m.40), Ricardo Costa, Bruno, Maduro, Tino Costa, Pablo, Joaquín y Aduriz (Soldado, m.75). Goles:



0-1, m.21 Aduriz.

1-1, m.73 Rossi.

El derbi regional entre Villarreal y Valencia se saldó con un empate a un gol en un partido que enfrentó a dos argumentos futbolísticos distintos y en que la apuesta ofensiva local se vio contrarrestada por el juego práctico de un visitante mejor en el primer tiempo, pero que sufrió al final. [Estadísticas del choque]



Sorprendió de salida el técnico valencianista Unai Emery con su alineación, al presentar a tres centrales y dos carrileros, una formación inédita en la presente campaña que sin embargo dio los resultados apetecidos en la primera parte.



El Valencia, con los dos laterales muy adelantados, presionaba muy fuerte la salida del Villarreal, que no encontraba la forma de sacar el balón controlado y permitía a los valencianistas recuperar muy pronto la pelota para buscar con verticalidad la portería de Diego López. En una de estas recuperaciones llegó el tanto del Valencia, en un balón recuperado por Maduro en terreno del Villarreal, que cedió a banda a Joaquín quien sirvió para que Aduriz, en colaboración con el zaguero local Gonzalo, anotara el 0-1 a los 20 minutos de juego.



El conjunto local no se sentía a gusto en el terreno de juego. Tan solo en los lanzamientos lejanos de Cani y en alguna acción individual de Nilmar y Rossi consiguió inquietar a un Moyá que tuvo poco trabajo en la primera mitad. La lesión del central valencianista David Navarro en el tramo final del primer periodo no provocó que Emery variara su sistema, ya que retrasó a Maduro a la posición de central, si bien la entrada de Banega dio más control de juego al Valencia.



En la reanudación, el Villarreal se aprovechó de la ausencia de un medio centro defensivo en las filas valencianas para tomar el mando en el centro del campo y empezar a cercar la portería valencianista.



El encuentro fue un monólogo del equipo de Juan Carlos Garrido ante un Valencia que se defendía con todo y buscaba, sin éxito, alguna contra para sentenciar el choque. En ese contexto, el empuje local encontró el premio del gol y del empate, en una rápida acción de Rossi. El italiano se desmarcó con rapidez y sorprendió a los centrales valencianistas para aprovechar un servicio de Bruno y poner de nuevo las tablas en el marcador.



Curiosamente el gol le sentó peor al juego del Villarreal, ya que fue el Valencia el que pasó a dominar y a crear más peligro hasta que una tonta acción de Stankevicius provocó la expulsión del lituano, que dejó a su equipo en inferioridad numérica los últimos diez minutos del partido.



El tramo final fue una agonía para el Valencia que se defendió como pudo ante las acometidas de un Villarreal que al final no encontró el premio de la victoria. El Villarreal tuvo el gol de la victoria apenas un minuto después, en una acción que ni Gonzalo, ni Marco Rubén ni Rossi acertaron a rematar a gol en una clara oportunidad.