Ficha técnica:



5 - Real Madrid: Iker Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo; Khedira (Lass, m.67), Xabi Alonso; Cristiano Ronaldo, Özil (Granero, m.78), Di María; e Higuaín (Benzema, 75).



1 - Athletic Club: Iraizoz; Iraola, San José, Ustariz (Aurtenetxe, m.46), Amorebieta, ; Gabilondo (David López, m.74), Orbaiz, Javi Martínez, Muniain (Iñigo Pérez, m.60); Susaeta y Llorente.

Goles: 1-0, m.20: Higuaín.

2-0, m.30: Cristiano Ronaldo.

2-1, m.40: Llorente.

3-1, m.56: Sergio Ramos (p).

4-1, m.63: Cristiano Ronaldo.

5-1, m.90: Cristiano Ronaldo (p)



El Real Madrid llegará al clásico viendo al Barça por el espejo retrovisor como era su deseo. Un Athletic bien plantado en el Bernabéu ha intentado evitarlo pero la efectividad del equipo blanco en ataque, con Cristiano como estilete, ha resuelto el choque. [Estadísticas del choque]

La anécdota del partido la ha puesto Mourinho. El técnico portugués comenzó viendo el partido desde un palco Vip, por recomendación del club, pero lo abandonó a los diez minutos para mezclarse con el público de la primera fila de la grada. Lugar este que ya ocupó el día que fue expulsado contra el Murcia en Copa.

Mou presentó el once de gala en su segundo partido de suspensión y no se imaginaba que todo podría haberse complicado si Pepe no hubiera sacado bajo palos un gol cantado de Llorente en el minuto dos. El riojano, que llegaba al Bernabéu como la gran atracción del equipo vasco, se marcó un jugadón, regateando a Carvalho y Khedira, en el primer balón que tocó.

El espectáculo Cristiano arrancó con una chilena en escorzo que a punto estuvo de ser el gol de la temporada. Ante eso, el Athletic no se inmutó y se dedicó a mostrar sus credenciales. Llorente era escoltado en ataque por el menudo Muniaín y por Javi Martínez en la segunda línea y cada posesión bilbaína concluía en una acción de peligro.



Un gran pase entrelíneas de Di María a Higuaín habilitó el primer gol. Corría el minuto 18 de partido cuando el zurdo envió el balón al corazón del área para que su compatriota 'el pipita' se revolviera como un pivote de balonmano para zafarse de los centrales y, con un disparo cruzado que hacía inútil la estirada de Iraizoz, abría el marcador.

00.56 min 1-0 Gol de Higuaín (A. Muleas. RNE)

Tampoco el gol blanco fue excusa para que los bilbaínos bajaran los brazos y Casillas tuvo que salvar el empate en el 28 después de que Fernando Llorente volviera a bailar a los defensas blancos. Precisamente del córner que propició esa jugada vino el segundo gol merengue.

01.11 min 2-0 Gol de Cristiano Ronaldo (A. Muelas. RNE)

En cinco toques, con una contra de manual, llegó el balón de un área a otra. Di María recogió el despeje de la defensa y se la dio a Higuaín. El argentino se libró de una entrada y profundizó hacia Ozil. El alemán puso la calidad al dejár, con un solo toque, a CR7 sólo delante del guardameta vasco. El luso ajustó el balón a la base del poste y llegaba el segundo. Dos ataques, dos goles. Efectividad del cien por cien.



Los dos autores de los goles gozaron de sendas oportunidades para sentenciar el partido. ‘El pipa’ cruzó demasiado su lanzamiento y el luso llegó tan forzado que se cayó de maduro no sin pedir penalti del portero. El perdón concedido al equipo vasco lo aprovechó Llorente en su enésima ocasión. Tras una serie de rebotes, el riojano alojó el balón en las mallas a pesar de las protestas de los madridistas por un posible fuera de juego. El gol ponía de nuevo la emoción al partido justo antes de que ambos equipos se dirigieran a los vestuarios.

00.56 min 2-1 Gol de Llorente (A. Muelas. RNE)

La segunda parte, sin cambios en ninguno de los equipos, prosiguió con la misma tónica. Los ‘leones’ no le perdían la cara al partido, más aún después de haber recortado diferencias, y el conjunto de Mourinho se agazapaba en busca del tercero a la contra.

Ese tercer gol llegó gracias a un penalti inocente de Susaeta sobre Di María. CR7 le cedió el balón a Sergio Ramos y el lateral pudo estrenar su cuenta como goleador tras batir de manera inapelable a Iraizoz.

00.52 min 3-1 Gol de Sergio Ramos (p). (A. Muela. RNE)

El golazo del partido llegó en el minuto 61. El portero vasco estará todavía ahora buscando explicación al efecto que cogió el balón al saque de una falta botada por Cristiano. El misil del portugués sorteó a la barrera y al cancerbero y se estrelló con violencia en la red de la portería vasca. Un tiro libre ‘made in CR7’.

00.41 min 4-1 Gol de Cristiano Ronaldo (A. Muelas. RNE)

Este gol sí hizo que por fin el Athletic acusara el golpe y el partido entró en una pausa, el ritmo se volvió mucho más lento. Mourinho ya no quería sustos y cuando vio a Khedira tocarse su muslo derecho ordenó llevar a cabo su cambio inmediatamente. El alemán dejó su puesto a Lass y a los pocos minutos Benzema saltó al campo en lugar del de siempre, de Gonzalo Higuaín.



Cuando Undiano Mallenco le anuló el gol a Granero (que había sustituído a Ozil) por claro fuera de juego de Marcelo, el público pensaba que la manita no iba a ser posible. Algo que otro día se hubiera dado por bueno pero no el día que el Barça le había metido ocho goles a domicilio al Almería.



Los deseos de la parroquia blanca son órdenes para Cristiano Ronaldo y un nuevo penalti cometido a Granero una ocasión de oro para el de Madeira. Esta vez no le cedió el balón a nadie, lo cogió él y nadie rechistó. Una 'paradinha', dos en la misma carrerilla, gol anulado y a repetir. A la segunda fue la vencida y así conseguía el número siete blanco un nuevo 'hat-trick'.

00.25 min 5-1 Gol de Cristiano Ronaldo (A. Muelas. RNE)





De ahí al final poca historia que contar. Los jugadores, aficionados y Mourinho ya estaban pensando en el clásico del lunes y eso que de por medio está el partido de Amsterdam. Los holandeses, que no pasaron del empate ante el PSV Eindhoven este sábado, se jugarán la vida en Champions con el Madrid este martes. [En directo: Ajax-Real Madrid. Martes 23, a partir de las 20:30 h en La1 y RTVE.es]