Cuatro meses y medio después del cruce de octavos en el Mundial de Sudáfrica, España y Portugal vuelven a verse las caras [En directo, a las 22.00h por TVE, RNE y RTVE.es].



Se trata de un encuentro amistoso, cuyo principal objetivo es promocionar la 'Candidatura Ibérica' presentada por ambos países para organizar conjuntamente el Mundial de 2018, pero seguro que la emoción no faltará si se tiene en cuenta la concentración de calidad por metro cuadrado que habrá sobre el césped. Los capitanes de las dos selecciones y compañeros en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Íker Casillas, han hablado del encuentro en exclusiva para los micrófonos de TVE.



Cristiano Ronaldo asegura que afronta el partido sin ánimo de revancha después de la eliminación en el Mundial de Sudáfrica a manos de la 'Roja'. "No pienso que tengamos clavada la espina de la eliminación. En el fútbol unas veces se gana y otras se pierde. No guardo nada. Simplemente va a ser un partido que vamos a disfrutar porque jugamos contra España, la mejor selección del momento", asegura el delantero portugués.



La sombra de Sudáfrica también planea sobre la selección española, cuyos jugadores son conscientes de que ser campeones del mundo es un estatus que no distingue entre encuentros amistosos y oficiales. "Después de Sudáfrica, cualquier partido de la selección española va a ser mirado con lupa", afirma Íker Casillas. "Portugal querrá hacerlo lo mejor posible ante su público para poder ganar a una campeona del mundo y España querrá seguir con el respeto que quiere que tengan todas las selecciones hacia la actual campeona del mundo", añade el guardameta.



Pero por encima de la rivalidad que tiene que haber y que habrá, sobresale el sueño futbolístico compartido por dos países que quieren demostrar que lo que les une es mucho más que lo que les separa. El Estadio Da Luz de Lisboa se convertirá en el último escaparate de ese proyecto ibérico antes de que el Ejecutivo de la FIFA anuncie su decisión el próximo 2 de diciembre.



"Ojalá sea posible. Creo que son dos países referentes que tienen grandísimos jugadores. Portugal siempre ha sido una selección muy fuerte, y España también. Esperamos que podamos cumplir el sueño de albergar conjuntamente el Mundial de 2018", asegura a este respecto Casillas.

Balón de Oro Los dos jugadores madridistas también han hablado del Balón de Oro, que se entregará el próximo 10 de enero en la ciudad suiza de Zurich. Cristiano Ronaldo, ganador en 2008, cree que este año los favoritos son los jugadores españoles: "En el Balón de Oro hay que valorar quién ha ganado los títulos más importantes... Creo que los españoles tienen más ventaja, porque han conseguido el Mundial, una competición muy difícil. Mis favoritos son Íker, Xavi e Iniesta, que jugaron fenomenal el Mundial". “Íker Casillas: Es el momento adecuado para que gane el balón de oro un español.“ Para Íker Casillas, su apuesta por los jugadores españoles se convierte también en un deseo personal: "Me gustaría que lo ganase un español, yo creo que es el momento adecuado. Cristiano ya tiene uno, y seguro que va a ganar muchos más. Pero es cierto que tanto Xavi como Iniesta son compañeros y amigos míos..."



En cuanto a que pudiese corresponderle a él, el jugador de Móstoles se muestra escéptico debido a su condición de guardameta: "Un portero es complicado, pero estamos nominados, que también es importante. Ojalá pudiera ser también un portero, porque los jugadores de campo meten goles pero los porteros también ganan partidos a base de paradas".