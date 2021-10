El centrocampista holandés Nigel de Jong se ha caído de la convocatoria de la selección holandesa que jugará esta semana dos partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa 2012 según ha informado la federación holandesa en un comunicado publicado este lunes.



El combinado de Holanda se enfrentará a Suecia y a Moldavia después de haber ganado sus dos primeros partidos de clasificación ante San Marino y Finlandia. Viajan primero a Moldavia el 8 de octubre y recibirán a Suecia cuatro días después.



El seleccionador 'oranje' Bert Van Marwijk ha decidido dejar fuera al jugador del City debido a la polémica que en torno a él se ha formado en Inglaterra después de que De Jong le rompiera la tibia y el peroné al francés Hatem Ben Arfa durante el partido Manchester City - Newcastle de la última jornada de la Premier.

"He informado al equipo, les he dicho que no veía otra solución. En un futuro hablaré este asunto con Nigel (de Jong), pero ahora tenemos que centrarnos en los próximos dos partidos", expresó Van Marwijk en el comunicado.



El holandés cometió la brutal entrada sobre Ben Arfa a los cuatro minutos de partido. Al jugador francés se le tuvo que administrar oxígeno en el terreno de juego antes de ser retirado en camilla.

Antes de tomar esa decisión, Van Marwijk definió la entrada como "salvaje e innecesaria", en palabras al diario holandés 'Algemeen Dagblad': "Entró demasiado duro y fue muy desafortunado, porque no necesitaba hacerlo".

"Lo gracioso que el árbitro ni siquiera le mostrara una amarilla, debe ser que hay otras normas. Pero tengo un problema con la forma en la que Nigel sobrepasa el límite sin necesidad, voy a hablar con él", recalcó.



No es la primera vez que De Jong, de 25 años, ocupa las portadas de los diarios por su juego agresivo. Hace tiempo fracturó un peroné al centrocampista estadounidense del Bolton Stuart Holden y sobre todo, De Jong fue objeto de críticas en el mundo después de que en la final del Mundial clavara los tacos en el pecho de Xabi Alonso que le costó tan sólo una tarjeta amarilla a pesar de que posteriormente el árbitro inglés Howard Webb reconociera que debía de haberle expulsado.