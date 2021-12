¿Proteger a las estrellas es prohibir el juego duro?

El fútbol es así. Es un deporte físico, de contacto, un duelo atlético entre arietes y defensas, un deporte de hombres, si se quiere ser reduccionista y atávico. Luce más la belleza de un galope con el balón cosido a los pies driblando rivales que el arrojo del defensa que se desliza, intercepta el balón e interrumpe la jugada de la semana. Es legítimo jugar con la baza de la fuerza frente a la de la habilidad. Lo difícil es saber dónde está el límite, y la lesión en el tobillo del azulgrana Leo Messi es el último capítulo de un sempiterno debate, en el que en lo único en que estaremos de acuerdo es en que sigue el desacuerdo.

Lo cierto es que Messi se perderá, por lo menos, los dos siguientes partidos de Liga ante el Sporting de Gijón y ante el Athletic de Bilbao en San Mamés. Casi con seguridad no podrá estar en Kazán para medirse al Rubin en Champions el próximo miércoles 29 de septiembre, aunque será su evolución la que determine su presencia o no en las frías tierras rusas. Precisamente en Champions y ante el Dinamo de Kiev fue la última vez que Messi sufrió la bota implacable de un rival sobre su tobillo, la de Almeida.

Por su parte, y como formaba parte del guión, Ujfalusi ha puesto por delante el atenuante del arrepentimiento, haciendo pública su tristeza y su interés por el lesionado. Habló por teléfono con Messi por mediación de Agüero, le puso un SMS el lunes y compareció en rueda de prensa remitiendo al vídeo de la jugada para insistir en que fue primero a por el balón y el tremendo pisotón vino después.

01.01 min El jugador del Barcelona, Leo Messi, tuvo que abandonar el campo en camilla después del pisotón que le dio en el tobillo el futbolista del Atlético de Madrid, Ujfalusi.

El presidente del club, Enrique Cerezo, ha hecho lo propio, aunque se resigna a la inevitable sanción antes de que el ruido mediático de la siguiente jornada tape el de la vivida este domingo.

Ni siquiera en el entorno del propio equipo afectado hay unanimidad para interpretar este tipo de jugadas. Un compañero de Messi en el ataque y objeto también de faltas frecuentes, David Villa, admite que el defensa checo "no iba con mala intención ni con idea de lesionar", pero que la imagen de la entrada "da repelús". En cambio, otro compañero, Víctor Valdés, pide que se intervenga para que no se dé "pie a una desgracia". Y hay quien dice que si el Barça hubiera sentenciado antes el partido ante el Atlético, los jugadores rojiblancos no habrían sido tan expeditivos y Messi no se habría lesionado. Palabra de Johann Cruyff.

¿Cuál es la receta para atajar el juego duro? Al fin y al cabo, hablamos de deporte, y como tal se espera que nadie le meta el pie a un rival, a un compañero de profesión, con el ánimo alevoso de lesionarle. Pero en su historia antigua y reciente la galería de los horrores de las lesiones es lo bastante amplia como para que no urja una respuesta. El mundo del fútbol, al que pertenecen por igual los profesionales y los aficionados, ha abierto de nuevo un debate recurrente y no resuelto -como aquel de la aplicación de la tecnología para resolver goles y jugadas dudosas-. La idea es la de encontrar una sanción preventiva y ejemplar contra las entradas agresivas. ¿Una sanción salomónica de tantos partidos para el infractor como los que se pierde el lesionado? ¿Lo que dictamine el árbitro en el encuentro? ¿Una sanción medida y colegiada por el Comité de Competición en función de la gravedad, de la intencionalidad demostrada de la acción o de la reincidencia? Esa es la pregunta que está abierta y que también sometemos a la opinión de los internautas de RTVE.es. Está claro que el espectáculo se resiente cuando los mejores no están sobre el terreno de juego, y la coincidencia de que tres de las estrellas de mayor relumbrón de la Liga española hayan caído a las primeras de cambio -Cristiano Ronaldo en la primera jornada, el 'Kun' Agüero en la segunda y ahora Leo Messi en la tercera- preocupa por lo que está por venir, con un calendario tan cargado de competiciones, rivalidades y partidos y la veda abierta contra las articulaciones de los delanteros. Además, es una historia que se repite y en variedad de escenarios. También en los primeros compases de curso, Diawara, del Olympique de Marsella, aplastó el tobillo de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones con un pisotón que le apartó dos meses de los terrenos de juego. El jugador más caro del mundo fue borrado del mapa, y aunque su prodigiosa capacidad de recuperación le devuelve siempre antes de lo previsto, entonces acusó las secuelas, como le pasó con la selección portuguesa.