Cerezo: "Ujfalusi es noble, no fue con intención"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha querido explicar su visión de la entrada que el rojiblanco Ujfalusi realizó sobre Messi en el partido que enfrentó a los colchoneros y al FC Barcelona y que ha provocado un esguince al argentino.



"Fue una entrada normal desde el palco y cuando vi la tarjeta roja todos nos echamos las manos a la cabeza porque no pensamos que fuera para tanto. Luego viendo la repetición se podía pensar cualquier cosa, pero creo es que el jugador no fue con intención, lo puedes augurar porque Ujfalusi es noble tanto dentro como fuera del campo y que sólo le han sacado -con esta- dos tarjetas rojas", dijo el presidente rojiblanco.



Cerezo se mostró alegre de que la lesión de Messi no haya sido grave. "Estoy muy contento de que la lesión no sea para tanto, lo siento por Messi y porque perder a un jugador de esa categoría y no poder verle es una pena", confesó.



Sobre la sanción que recibirá Ujfalusi, el presidente rojiblanco reconoció que deberá ser castigado, aunque recalcando que el jugador no actuó con mala fe. "El reglamento hay que cumplirlo, no creo que haya nadie que entre con mala intención, aunque no por ello se tiene que librar de la sanción", señaló.



En cuanto a la derrota ante el Barça por 1-2, Cerezo indicó que "no es ningún batacazo porque ellos son favoritos para ganar la Liga" y recordó que "el objetivo es estar entre los tres primeros, estar bien en la Copa del Rey y defender el título europeo" y deseó "salir de la mejor manera posible de la montaña rusa" que es medirse a Valencia, Sevilla, Real Madrid y Villarreal.



Por último, Cerezo destacó la gran actuación del guardameta David de Gea, al que le aconseja que piense en el futuro cercano y olvidarse de todo lo que puede vivir en el club si pasan muchos años.

00.00 min El portero del Atlético de Madrid, David De Gea, realizó un auténtico partidazo este domingo ante el FC Barcelona, negando el gol en varias ocasiones a jugadores como Messi o Villa. Quique Flores y Guardiola reconocían la calidad y la progresión del joven guardameta atlético.

"Es un gran portero que es muy joven para estar muchos años en el Atlético. El Atlético es un club comprador y no vendedor. Si De Gea piensa en estar veinte años en el Atlético se puede pegar un tiro", finalizó, pidiendo tranquilidad al meta sobre su futuro.