El Getafe da un soberano repaso al Levante

Una sobresaliente actuación de Jaime Gavilán y Adrián Colunga, autores de tres de los cuatro goles de su equipo, bastó al Getafe para doblegar al Levante, que ofreció una cara muy pobre en el Coliseum Alfonso Pérez [Así fue el Getafe 4 - 1 Levante].

Los dos jugadores "azulones" fueron los protagonistas del choque. Colunga ha sido llamado a ser el sustituto de Roberto Soldado, autor de 16 goles la pasada campaña. No es fácil fichar por un equipo con la sombra de Soldado. Colunga ha asumido ese reto a la perfección y hoy demostró que puede hacer olvidar al valenciano.

Su compañero, Jaime Gavilán, parece haber recuperado el nivel de hace años, cuando fue llamado a una concentración de la selección española. Al Levante no sólo le hizo dos goles. También desbordó por su banda cuando quiso y fue un dolor de cabeza para el rival.

El canterano Mosquera apunta maneras

Tal vez ayudó a los dos jugadores la inclusión en el once de Pedro Mosquera. El resto de mediocentros del club madrileño, por diferentes causas, no estaban al cien por cien de sus posibilidades. Javier Casquero se acaba de recuperar de una lesión y Borja Fernández no ha completado buenas actuaciones en las oportunidades que ha tenido. Así que el chaval procedente de la cantera del Real Madrid tuvo una oportunidad para organizar el juego de su equipo junto a Derek Boateng.

Y no lo hizo mal. Mosquera tiene detalles de buen futbolista. Puede pecar de tener una aparente pasividad sobre el campo, pero maneja bien la pelota. La mueve con criterio y sus desplazamientos en largo son muy correctos. Junto a Boateng formó la dupla de organizadores que parecía buscar Míchel. Ambos, se entendieron bastante bien.

Bajo la batuta de los dos jugadores, el Getafe comenzó dominando un partido extraño, donde en el primer periodo cada ocasión era casi gol. Hubo pocas, pero casi todas acabaron en el fondo de la red. La primera fue para los locales, que en el minuto cuatro hicieron diana. Fue Jaime Gavilán gracias a un cabezazo en escorzo tras un centro de Daniel Parejo.

Segundos después, nada más sacar de centro, pudo empatar el Levante con un mano a mano de Rafa Jordá, pero el delantero del conjunto granota estuvo muy lento. Rafa López, muy rápido, le rebañó el balón en el último instante, cuando ya soñaba con el empate.

Sin tiempo para lamentarse de la ocasión fallida, el Levante recibió su segundo golpe. En esta ocasión fue Adrián Colunga el autor del tanto del Getafe. El delantero asturiano se fabricó su gol. Recibió un pase de Jaime Gavilán, mareó a su par y con un certero disparo superó a Munúa. Colunga es eléctrico. Tiene pegamento en los pies. Apunta muy buenas maneras y con actuaciones como la de hoy, Roberto Soldado podría ser olvidado rápidamente por el Coliseum.

El tanto de Colunga despertó el orgullo del Levante, que aprovechó la relajación del Getafe para reducir distancias tres minutos con una buena vaselina de Rafa Jordá. Los hombres de Míchel iban a tener que sufrir cuando aparentemente no era necesario. Intentaron enmendar su error, pero, a excepción de un disparo al palo de Manu del Moral, no hubo más ocasiones en el resto del primer acto. De éste, se pueden rescatar los quince minutos iniciales, que salvaron al público de una muerte cantada por aburrimiento.