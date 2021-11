El Hércules da el campanazo en el Camp Nou

El control y dominio absoluto de la pelota por parte del FC Barcelona no le ha servido de nada en su estreno ante su afición al sucumbir ante un Hércules que sorprendió a los de Pep Guardiola con una buena defensa y una gran efectividad en ataque [Estadísticas]

La lenta circulación del balón del Barça y su escasa efectividad ha sido aprovechado por los de Esteban Vigo que en el minuto 26 de la primera mitad aprovechaban una jugada 'churro', gracias al paraguayo Valdez que logró adelantarse en el marcador en la primera llegada del conjunto herculano a la portería de Valdes. El ex del Borussia Dortmund batía a Valdés tras aprovechar un rechace del portero ante el cabezazo de Paz, tras una falta botada por Drenthe.

En la segunda mitad, Guardiola dio salida a Xavi y a Pedro en sustitución de Mascherano, que en su debut recibió una tarjeta amarilla en el minuto 19, y de Bojan que falló una clara ocasión de gol en el minuto 10 tras un pase medido de David Villa desde la banda.

Los primeros diez minutos fueron de constantes llegadas a la portería de Calatayud, pero con escaso peligro. Cuando menos lo esperaba, una contra del Hércules fue aprovechada de nuevo por Valdez que marcó gol con su pierna derecha tras una gran jugada colectiva.

A pesar de las múltiples ocasiones de los azulgranas no han sabido materializar las ocasiones con las que han contado. Una de las más claras de la segunda parte estuvo en las botas de Villa, pero el cancerbero del Hércules estuvo muy acertado.

Todo lo contrario podemos decir de Trezeguet que tuvo en sus botas el tercer gol de los alicantinos, pero el galo casi a puerta vacía tiró el balón a las manos del portero culé.

Con su 1,91 metros, Juan Jesús Calatayud ha destacado por su agilidad y buenos reflejos , que han permitido mantener a cero la portería herculana, a pesar de los multiples esfuerzos de los jugadores azulgrana. Han tenido que pasar 14 temporadas para que el Hércules volviera a primera división y consiguieran ganar al Barça como ya hicieron en 1997 al vencer 2-3 en el Camp Nou. El Barça no perdía un partido de Liga en casa desde mayo de 2009, cuando cayó derrotado ante Osasuna, habiéndose proclamado ya campeón.

El ex portero del Racing ha sido el gran protagonista del partido con una gran actuación bajo los palos. A pesar de que en la primera mitad no ha tenido que emplearse a fondo, salvo en dos ocasiones, en la segunda mitad ha blocado todas las ocasiones de los de 'Pep' Guardiola.

Drenthe silbado

El ex jugador madridista ha sido objeto de los pitidos y silbidos de la mayoría de los aficionados que se han dado cita en el Camp Nou. A pesar de sus declaraciones afirmando que "el Barça tiene el mejor equipo del mundo", la afición azulgrana no le ha dado tregua cada vez que tocaba el balón.

Los cules no le perdonan que sea jugador del Real Madrid, club que le ha cedido esta temporada al Hércules al no contar en los planes del técnico luso José Mourinho. El holandés, que recibió una tarjeta amarilla en el minuto 43 tras cometer una falta sobre Iniesta, no realizó un buen partido y fue sustituido en el minuto 62.