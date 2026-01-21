La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 21 de enero

Tras una jornada sin emisión de La Revuelta, el programa volvió ayer martes por todo lo alto, con un programa cargado de contenido: el actor Hugo Silva, los primeros españoles campeones del mundo de tiro con arco, Elia Canales y Andrés Temiño, y Candela Peña, uno de los grandes iconos de La Revuelta. David Broncano y el resto del equipo regresan un día más, hoy miércoles 21 de enero, en su horario habitual, a partir de las 21:40 en directo y en abierto por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos.

Candela Peña y su creencia en la numerología La colaboradora más especial de La Revuelta visitaba el programa por primera vez en 2026 y aprovechó para hacer balance de sus navidades y comentar cómo afronta el nuevo año. Según explicó Candela Peña basándose en la numerología, 2026 suma 1, lo que implicaría un año de nuevos comienzos. Quizá por ello, además de pedir a Broncano que entreviste a un experto en la materia, anunció que va a volver a levantar hierro después de unos meses más centrada en su “universo espiritualístico”. La pulla de Candela Peña a Broncano tras la visita de algunos invitados a La Revuelta: "Espero que estés en contra" CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Así vivió Hugo Silva su primer terremoto Pocas experiencias de haber que sean más impactantes que vivir un terremoto en primera persona. Y fue exactamente eso lo que le sucedió a Hugo Silva durante una estancia en México, llegando a creer que había espíritus que movían las puertas. “Me dio tanto miedo que tardé una semana en volver a dormir bien”, reconocía el actor, que reflexionó también sobre qué pensaría de su yo actual el Hugo Silva de 18 años. 37.31 min La Revuelta | ¿Qué pensaría el Hugo Silva de 18 años del actual?