La espectacular demostración de tiro con arco de los primeros españoles campeones del mundo, en La Revuelta

La élite del deporte español no solo está en los deportes más populares, sino también en las disciplinas minoritarias. Y eso es algo que la audiencia de La Revuelta conoce a la perfección, ya que David Broncano ha recibido a deportistas no tan conocidos por el gran público, pero que son figuras internacionales y referentes en su labor. Es el caso de Elia Canales y Andrés Temiño, invitados de hoy en La Revuelta, que se proclamaron campeones del mundo de tiro con arco en 2025, en la modalidad de recurvo, en Corea del Sur, imponiéndose en la final a los anfitriones, la mayor potencia mundial de este deporte: “Es como si viene Corea y nos gana un Mundial de fútbol a nosotros”, bromeaba Elia Canales.

Llegar a lo más alto de un deporte tan complicado como el tiro con arco requiere entrenamiento físico en el gimnasio, ejercicios complementarios como los “malabares, para mejorar la coordinación”, y, sobre todo, mucha práctica y constancia: “400 flechas al día a una diana a 70 metros”, explicaban los campeones a David Broncano. Solo así se entiende que para ellos haya sido un juego de niños acertarle a una manzana, unas galletas y al centro de la diana sobre el escenario de La Revuelta, con una espectacular exhibición de tiro.