La pulla de Candela Peña a Broncano tras la visita de algunos invitados a La Revuelta: "Espero que estés en contra"
- Candela quiere que Broncano entreviste en La Revuelta a un experto en numerología
- Vuelve a disfrutar de lo mejor de Candela Peña en La Revuelta
Una de las personalidades más queridas de La Revuelta ha hecho por fin su primera aparición de 2026 en el programa. No es otra que Candela Peña, una de las favoritas de la audiencia. La actriz ha repasado cómo han sido sus navidades y cómo afronta el nuevo año, y ha hecho una nueva petición a David Broncano: que entreviste a algún experto en numerología, la práctica que atribuye significados simbólicos a los números. Una corriente con la que el presentador no está de acuerdo, lo cual le ha llevado a recibir una respuesta de su amiga en forma de reproche.
Antes de las bromas, la actriz ha explicado que iba vestida con un diseño cordobés en homenaje a las víctimas del accidente de tren en Adamuz: “Es muy difícil hacer humor en un día como hoy”, lamentaba Candela Peña.
“Bienvenidos al principio”
Las navidades de Candela Peña no han sido las más envidiables: primero, cayó “en todas las trampas del capitalismo”, haciendo colas interminables en sitios donde ni siquiera quería estar. Después, nada más empezar el año, recibió “una llamada muy profunda que nunca habría querido recibir” y se marchó disparada al colegio para recoger a su hijo, que la miró extrañada: había salido con tanta premura que había olvidado desenrollarse la toalla de la cabeza.
Afortunadamente para ella, por su creencia en la numerología, 2026 suma 1, lo cual quiere decir que debería ser un año de inicios: “Bienvenidos al principio”, declamaba a cámara provocando las risas de Broncano, a quien ha acusado de hundir su “universo espiritualístico”. Pero no hay que olvidar que Candela Peña y el presentador son íntimos amigos, por lo que la actriz tenía una petición para Broncano: “Ya que no has traído a nadie que hable de la menopausia, trae a un traiga a un experto en numerología”, una creencia que el presentador, más “racional”, rechaza frontalmente: “También espero que estés en contra de otra gente a la que has traído… ¡y no nos hagas decir nombres!”, afeaba Candela a “La Davi”.
Hablando de menopausia y de energías, Candela ha reconocido que en los últimos meses ha dejado de lado el entrenamiento de fuerza para centrarse más “en el yoga y lo espiritual”, lo que le ha valido un correctivo por parte de su ginecóloga: “No te flipes y vuelve a levantar hierros”.