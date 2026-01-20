La pulla de Candela Peña a Broncano tras la visita de algunos invitados a La Revuelta: "Espero que estés en contra"

Una de las personalidades más queridas de La Revuelta ha hecho por fin su primera aparición de 2026 en el programa. No es otra que Candela Peña, una de las favoritas de la audiencia. La actriz ha repasado cómo han sido sus navidades y cómo afronta el nuevo año, y ha hecho una nueva petición a David Broncano: que entreviste a algún experto en numerología, la práctica que atribuye significados simbólicos a los números. Una corriente con la que el presentador no está de acuerdo, lo cual le ha llevado a recibir una respuesta de su amiga en forma de reproche.

Antes de las bromas, la actriz ha explicado que iba vestida con un diseño cordobés en homenaje a las víctimas del accidente de tren en Adamuz: “Es muy difícil hacer humor en un día como hoy”, lamentaba Candela Peña.