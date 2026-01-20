La anécdota más surrealista de Hugo Silva en México: "Pensaba que había espíritus" | La Revuelta, completo

Ser uno de los actores más carismáticos del audiovisual español no libra a Hugo Silva de seguir poniéndose nervioso cuando entra al escenario de La Revuelta. Más aún sabiendo que iba a conocer por primera vez en persona a Candela Peña, con quien había intercambiado mensajes en alguna ocasión por un sueño de ella. Y eso que, a lo largo de su carrera como actor, se ha enfrentado a todo tipo de desafíos interpretativos, y a otros trabajos más mundanos antes de ponerse ante las cámaras. Pero una de las situaciones más chocantes de su vida la vivió en México, donde pensó que “había espíritus” o estaba recibiendo “algún tipo de señal” divina al ver cómo se movían las puertas en pleno terremoto.

¿Le caería bien a su yo de 18 años? No es habitual, pero David Broncano también puede y sabe hacer preguntas profundas a sus entrevistados. “¿Al Hugo Silva de 18 años le caería bien el Hugo Silva actual?”, planteaba el presentador a un invitado cuya reacción lo dice todo: “¡Yo venía a otro programa, a decir chorradas!”. Bromas aparte, el actor considera que sí podría caerse bien a sí mismo, aunque en aquella época andaba “bastante perdido profesionalmente, y también en la vida”. Aunque estudió electricidad porque tenía varios familiares en el gremio, “iba muy justito” en los estudios y enseguida se puso a trabajar, aunque “ni me gustaba, ni me interesaba”. Pero había que ganarse un salario, así que tuvo que pasar por varias ocupaciones antes de convertirse en uno de los actores más queridos y populares de nuestro cine y televisión.