Nani Roma salva in extremis su segunda plaza de un Dakar 2026 que ya tiene en su mano Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah dejó prácticamente sentenciado el Rally Dakar en coches con una victoria incontestable en la etapa 12, disputada sobre un exigente trazado de 311 kilómetros entre Al-Henakiyah y Yanbu cronometrados entre dunas, pistas rápidas y zonas de navegación compleja. El pentacampeón del Dakar se impuso sobre el estadounidense Mitch Guthrie (Ford) por algo más de un minuto. El catarí, que no necesitaba arriesgar con su Dacia, se dio un homenaje y dominó para acercarse a su sexto Touareg. Esta victoria en la etapa es la número 50 en la historia del Dakar para al Al-Attiyah, lo que le sirve para igualar a dos mitos de esta competición como Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel

Nani Roma, escoltado por Ford, no pudo seguir el ritmo del líder, cedió 6:22, fue octavo de etapa y vio cómo se esfumaba cualquier opción de recortar diferencias, en una jornada dominada de principio a fin por Al-Attiyah. El piloto español se queda a 15 minutos del de Dacia en la clasificación general. Sin embargo, la peor noticia para Nani Roma llegaba a falta de 500 metros para concluir la etapa: ha roto una rueda cuando a continuación tenía que completar el enlace de 170 kilómetros antes de las 16:47 hora local, 14:47 en España. Además, su vehículo se ha quedado posteriormente sin gasolina.

Ante todos estos problemas, su Ford ha sido remolcado y ha llegado tan solo 50 segundos fuera de control. El reglamento estipula que por cada minuto fuera de control se añade un minuto de penalización. Todavía no se ha confirmado si esos 50 segundos tendrán consecuencia en la clasificación general. Pero si esa penalización fuera de un minuto, no supondría mayor problema para el piloto español, que tiene 8 minutos de ventaja sobre el tercer clasificado del Dakar.

Superado este gran susto, solo un enorme milagro permitiría a Roma tener opciones en los últimos 108 kilómetros en Yanbu de este sábado, ante un Al-Attiyah que no concederá ni lo más mínimo, por lo que el gran aliciente de la última etapa será conocer quién se queda con el tercer lugar del 'raid', con el duelo entre el sueco Mattias Ekström (Ford), tercero, y el francés Sébastien Loeb (Dacia), a solo 30 segundos.

Carlos Sainz (Ford) vivió también una etapa complicada y se quedó a casi 8 minutos del tiempo de Al-Attiyah. En la general es quinto, pero sin opciones de podio. Por su parte, la burgalesa Cristina Gutiérrez (Dacia) y la catalana Laia Sanz (Ebro) terminaron esta penúltima etapa en decimosegunda y decimoctava posición, respectivamente, para aguantar dentro del 'top 20' de la clasificación general.

Brabec se impone a Benavides En motos el piloto estadounidense Ricky Brabec (Honda) se impuso claramente este viernes en la penúltima etapa del Rally Dakar, metiéndole casi cuatro minutos al argentino Luciano Benavides (KTM), para acariciar su tercer Touareg. Salvo sorpresa, el californiano será el ganador del Rally Dakar 2026 en motos después de realizar un crono 3:43 más rápido que Benavides en el duelo entre estadounidense y argentino por la victoria final en el 'raid', que queda ya muy decantado para Brabec, de 34 años y ganador ya de la carrera en 2020 y 2024. Además, el español Tosha Schareina (Honda), que entró en meta a casi 13 minutos de su compañero de equipo, se asegura el tercer puesto del podio a excepción de un susto en la etapa final, por lo que repetirá entre los tres mejores pilotos en una de las carreras más duras del mundo, gracias a un margen de media hora sobre el cuarto. A Brabec la salió bien la estrategia de la antepenúltima etapa. El estadounidense ralentizo su ritmo en la parte final arriesgándose aque Benavides ampliara demasiado la distancia, pero no fue así. Los pilotos de Honda Adrian Van Bereven y Skyler Howes abrieron pista intentando que el equipo se quedara las bonificaciones, pero elargentino les alcanzó pasados 180 kilómetros de especial. Antes, el californiano ya lideraba cómodamente la etapa con una ventaja suficiente. Tampoco ayudó Edgar Canet (KTM) en su misión de neutralizar la estrategia de Honda, debido a una caída al inicio de la etapa que leimpidió llegar dentro del 'top 10' de la penúltima jornada. Brabec, que llegó de tapado a este Dakar, no cometió ningún error y su renta de 3:20 sobre Benavides parece ya inalcanzable en la última etapa en Yanbu de 100 kilómetros.