Howes se estrena en la etapa 11 del Dakar 2026 y Lucas Benavides recupera el liderato en motos

El estadounidense Skyler Howes ha ganado la undécima etapa del Dakar 2026, disputada este jueves entre Bisha y Al Henakiyah (Arabia Saudí). Howes ha cubierto los 346 km de especial en 3:09:02 horas, aventajando en tan sólo medio minuto al francés Van Beveren, con el español Edgar Canet en la tercera plaza.

Una tercera plaza que en el podio virtual ocupa otro español, Tosha Schareina, a falta de dos etapas para concluir la carrera. El valenciano ha sido quinto y tan sólo el argentino Lucas Benavides le ha restado tiempo de los aspirantes al podio, siendo el más rápido de los de la general y recuperando el liderato, ahora 23 segundos por delante de Ricky Brabec.