El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha reconocido que en la sección de baloncesto del club madrileño "casi todos son gastos" y ha afirmado que acumula el "seis por ciento" del presupuesto total de la entidad, aunque ha señalado que lo aceptan.



"El baloncesto es el seis por ciento de nuestro presupuesto y casi todo son gastos, tenemos pérdidas pero lo aceptamos", señaló Florentino Pérez durante la Asamblea General Ordinaria del club, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la capital española.



Además, el máximo dirigente de la entidad manifestó que no es ningún "desprestigio" no tener un campo propio. El Real Madrid de baloncesto abandona Vistalegre esta temporada y disputará sus partidos en la Caja Mágica.



"Debemos crear una comisión para que todo el mundo vea si nos podemos gastar 60 ó 90 millones de euros en un pabellón. No es ningún desprestigio no tener un campo propio", recalcó.



Por otra parte, en lo que se refiere a aspectos deportivos, Florentino Pérez apostó por seguir dando "confianza" a Ettore Messina. "Messina es uno de los mejores entrenadores del mundo y hay que tener confianza en él, el año pasado estuvimos a un partido de jugar al 'Final Four'.



"Sergio Rodríguez y Clay Tucker son dos grandes fichajes para la plantilla, además de Mirotic. Y por su puesto, la renovación de nuestro capitán, Felipe Reyes, es una buenísima noticia para encarar la temporada", aseveró.