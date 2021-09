El técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha restado importancia al primer tropiezo en la Liga al empatar 0-0 en el campo del Mallorca, y preguntado sobre ese resultado de su equipo y el triunfo del FC Barcelona en Santander, ha respondido que "no es dramático que el Barça tenga tres puntos" y su equipo uno.

"Ya he dicho que el Barcelona es un producto acabado y que nosotros estamos en construcción; y eso es muy importante. Al Barça nos vamos a enfrentar dos veces en la Liga, y quizás tres o cuatro con Champions y Copa del Rey, pero sólo hablaré de ellos en esas dos ocasiones. El Barcelona ha ganado, enhorabuena, pero nada más, No me parece una situación dramática, aunque claro, me gustaría haber sumado 3 puntos y que el Barça tuviera sólo uno", ha señalado Mourinho.

En el análisis del empate ante el Mallorca, el técnico luso dijo: "Desde el punto de vista defensivo no hemos tenido ningún tipo de problemas; el segundo tiempo fue muy difícil de jugar porque, prácticamente, estábamos todos en el centro del campo adversario, con el peligro de las contras, pero lo hicimos bien".

"Saco de positivo los números enormes de posibilidades de gol que hemos tenido, principalmente en el segundo tiempo, en unos momentos en que psicológicamente es más difícil porque el partido llega a su final y un equipo ha construido juego ofensivo suficiente para marcar", ha añadido.

En el aspecto negativo mencionó "el resultado". "Me parece que sin jugar muy bien, porque globalmente no jugamos muy bien, aunque hicimos méritos suficiente para ganar".

Dijo que su equipo "ha construido cinco o seis grandes oportunidades para marcar, y eso muy importante, ya que cuando un equipo no está a tope, lejos de su máximo potencial debe cumplir con dos objetivos: una es defender bien, no encajar goles; otras es marcar".

Mourinho admitió que se marchaba de Mallorca "decepcionado", porque tuvieron ocasiones para marcar y no lo hicieron, aunque subrayó que no criticará a ninguno de sus futbolistas.

"No marcamos y esto es el fútbol. No puedo criticar a los jugadores porque han fallado. Perdemos, ganamos y empatados todos", ha afirmado.