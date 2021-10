Sergio Scariolo, seleccionador español, ha afirmado que el encuentro ante Estados Unidos (85-86) ha sido "un excelente partido de baloncesto, una gran fiesta, con un final de infarto en el que no se pudo ganar y ese aspecto es lo único que no nos gustó".



"Nos ha faltado ese punto más de acierto en los segundos finales, pero estoy satisfecho con los jugadores, excepto en los seis o siete primeros minutos en los que hemos estado completamente perdidos", dijo Scariolo.



"Hemos podido competir ante un equipo técnica y sobre todo físicamente muy potente, pero con nuestra forma de jugar hemos conseguido llegar a un final de partido que se ha resuelto en el último tiro", dijo Scariolo, que resaltó que ahora tiene "algún dato más de cara a un posterior enfrentamiento en el Mundial".



Respecto a la lesión de José Manuel Calderón, Scariolo anunció que parecía "una lesión muscular" y que estaba "muy preocupado", a la espera del informe de las pruebas que los médicos le iban a realizar. En caso de necesidad y como solución de emergencia los rumores apuntaban a la llamada de Rafa Martínez.

Mike Krzyzewsky, entrenador de Estados Unidos, ensalzó a la selección española, al partido que acaban de disputar y a todo. "España tiene un excelente equipo. Ha sido un gran partido, ante un gran público, en el que los dos equipos han puesto todo su corazón en pos de la victoria . Nos sentimos muy afortunados por haber metido una canasta más que ellos en los últimos segundos", dijo el técnico norteamericano. "Hemos introducido cambios porque queríamos ver a los jóvenes en situaciones complicadas y también estamos contentos porque Lamar Odom ya está en condiciones físicas de ser nuestro pívot titular", añadió Krzyzewsky. El técnico no ha dudado en destacar la calidad del base español Ricky Rubio. "Será un gran base para la NBA , que juega una defensa excelente y como pasa primero, todo el mundo le querrá. Además no tiene miedo, le encanta jugar y desde los Juegos Olímpicos ha crecido y tiene la calidad como para jugar en la NBA", apuntó sobre el de Masnou.

Durant: "Nos hemos enfrentado a uno de los mejores"

Kevin Durant, elegido mejor jugador del partido, no dudó en señalar que se habían enfrentado a "uno de los mejores equipos del mundo y hemos hecho algunas cosas importantes".



"Los jugadores lituanos nos sorprendieron con su juego físico y hoy no quisimos volver a caer en el mismo error, por eso salimos tan fuertes desde el inicio", finalizó Durant.



Durant también aprovechó para alabar la calidad de Ricky Rubio. "Hasta hoy no le había visto jugar, pero me ha impresionado porque defiende muy bien. Es un jugador astuto y sabe cómo moverse. Cualquier novato necesita su tiempo de ajuste, pero creo que cuando llegue a la NBA lo hará muy bien", destacó.