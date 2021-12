El Hércules ficha al paraguayo Valdez

El contrato es por tres temporadas y aunque no hay datos oficiales, se estima que ha costado unos 4 millones de euros , siendo el fichaje más caro de la historia del club alicantino. El jugador es una de las principales figuras de la selección paraguaya, y ha participado en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

El delantero Nelson Haedo Valdez es el nuevo fichaje del Hércules. El paraguayo además ha recomendado la contratación de otro compatriota , cuyo nombre no ha querido desvelar, para el equipo recién ascendido de la segunda división.

El traspaso de Mark Schwarzer dependerá de que salga adelante también el acuerdo con el Manchester City, para que su guardameta irlandés Shay Given ocupe en el Fulham el lugar del australiano, de 37 años.

El diario 'The Sun' titulaba este martes las declaraciones del español con un juego de palabras a partir del apellido del jugador. Dentro de las letras "ALMOANIA" destacaba con distinto color el término "MOAN", que significa en inglés "queja o gemido", en referencia a la actitud mostrada por el jugador sobre las especulaciones sobre la incorporación de un nuevo arquero.

Almunia ha asegurado que sólo le quedan "unos cuantos años en el fútbol. Me gustaría disfrutarlos. Soy un portero que se divierte jugando, simplemente jugando". El cancerbero ha sido criticado en los últimos doce meses por la prensa del Reino Unido tras alguna de sus actuaciones, igual que su compañero, el polaco Lukasz Fabianski.

El portero del Fulham, Mark Schwarzer, sería el objetivo del Arsenal antes de que se cierre el mercado de fichajes. El club londinense pagaría 2 millones de libras y la titularidad de Manuel Almunia en la portería 'gunner' quedaría en entredicho, según informan 'The Sun' y 'Daily Express'.

Özil se va al Real Madrid. Así lo anuncia la web del conjunto madridista . El jugador se ha plantado hoy en el estadio del Werder Bremen pero no se ha quedado en el entrenamiento que estaba programado para las 15.30 horas. A eso de las 2 de la tarde se ha presentado en el club, ha pasado por las oficinas y antes de arrancar la sesión preparatoria del conjunto alemán, ha cogido su coche y no se ha quedado.

"El presidente del Marsella se retiró. Ante las pretensiones del jugador y el agente marcamos unos números , y como esas cifras no han llegado, hemos olvidado el tema. Estamos contentos de que Luis Fabiano se quede en el Sevilla y esperemos que sea por muchos años más", comentó.

De esta manera, el directivo nervionense se mostró optimista sobre la continuidad en la disciplina blanquirroja del ariete, que en caso de participar en el encuentro del miércoles de la previa de 'Champions' ante el Sporting de Braga no podría intervenir con otro equipo en dicha competición.

El subdirector general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha afirmado que el posible traspaso del delantero Luis Fabiano al Olympique de Marsella está "olvidado" , ya que no era "la operación ideal ni el momento soñado".

09.50h. El fichaje de Özil se complica

El Real Madrid habría presentado una segunda oferta por Mesut Özil en la que habría subido de los 9 a los 14 millones de euros, pero el Werder Bremen está tensando al máximo la cuerda de la negociación. Según el diario AS, el Werder no habría contestado a la propuesta madridista y se habría descolgado pidiendo una cantidad fuera de mercado, 30 millones de euros, cantidad que, por supuesto, el Real Madrid no pagará.

Klaus Allofs, mánager del Bremen, dice no saber nada de una segunda oferta y asegura que Özil se quedará en el Bremen. Además el club alemán ha incluido a Mesut en la fotografía oficial del Club como medida de presión.

No obstante, el entrenador del Werder, Thomas Schaaf no incluyó a Özil en el equipo titular con el que ensayó el lunes pasado de cara al trascendental encuentro contra la Sampdoria. Tal vez, el entrenador alemán no las tenga todas consigo en cuanto a la permanencia de Özil en la entidad alemana.

A favor del Madrid, según publica hoy el diario Marca, juegan unas declaraciones del padre del jugador a un diario turco en las que reconoce haber llegado a un acuerdo con Florentino Pérez para que Mesut juegue en el Madrid esta temporada o la siguiente, en cuyo caso el Werder no recibirá ni un sólo euro por el mediapunta alemán.