Además, en la web oficial del club ya se informa del fichaje y el jugador aparece en una foto luciendo la elástica del City. Por cierto, luce un 'look' más veraniego, con el pelo rapado y sin las rastas que llevaba la pasada temporada.

18.00h. Sin ofertas por Mascherano

En Liverpool se desayunaban estos días con las noticias de la prensa española, sobre todo la de Barcelona, con la especulación de un posible fichaje de Javier Mascherano por el Barça. Incluso su representante llegó a declarar a COM Ràdio que el centrocampista argentino ardía en deseos de viajar a la Ciudad Condal.

Sin embargo, el entrenador de los 'reds', Roy Hodgson, ha mandado un recado a los azulgranas al afirmar "categóricamente" que aún no ha recibido oferta alguna por Mascherano. "No quiero que se vaya, y creo que va a estar con nosotros", señaló en rueda de prensa, en la que dejó claro que Christian Poulsen -procedente de la Juve- no ha llegado como sustituto del argentino.