En el pulso que mantienen el Barça y el Arsenal por el futuro de Cesc Fábregas, el jugador ha intervenido para volver a poner sobre la mesa su posición. Una posición que, aunque de nuevo agradecida con su 'padre' futbolístico, Arsène Wenger, deja bien claras las preferencias del capital de los 'gunners'.

En una entrevista concedia a la revista DIR Emotions, Cesc Fábregas ha recordado que siente "los colores" del Barcelona desde bien pequeño, debido a su estancia en la Masia y categorías inferiores del club blaugrana. El centrocampista ha manifestado que es seguidor del Barça y que se siente catalán pese a haberse consagrado en Inglaterra y el Arsenal.

"Yo soy del Barça. Soy socio, y también mi abuelo, mi tío, mi primo, etc. Siento estos colores desde pequeño, soy catalán". "Sin embargo soy el capitán del Arsenal y allí me he hecho jugador y he madurado como persona", ha asegurado.

Cesc ha destacado la importancia que ha tenido en su carrera su actual entrenador, Arsene Wenger, quien lo fichó cuando sólo tenía 16 años y de nuevo ha marcado territorio mostrando su resistencia a dejar salir al centrocampista, un jugador que es emblema del equipo dentro y fuera del campo.

"Es un segundo padre para mí, es una persona muy importante en mi vida". "Se ha portado muy bien conmigo y me ha acogido como a un hijo, soy parte de su familia", ha matizado el catalán.

Horas clave para resolver el futuro de Cesc El fichaje de Cesc va camino de convertirse en el mayor culebrón del mercado de verano. La posición del Arsenal es, vista desde fuera, inamovible. No se ha dejado conmover ni por las peticiones del jugador, que por el citado respeto al club y al entrenador, no ha querido en ningún momento declararse en rebeldía, ni a una primera oferta de 35 millones rechazada al anterior presidente, Joan Laporta. Fábregas es consciente de que el entrenador alsaciano no quiere que se materialice su traspaso por el Barça. "No quiere que me vaya, y mi última conversación con él fue uno de los momentos más difíciles que he vivido. Me quedé muy tocado", afirma el jugador. Antes del Mundial, Fábregas habló con Wenger, quien le pidió que se marchara tranquilo a Sudáfrica y dejara su futuro en sus manos. Cesc, que tiene que volver a Londres para incorporarse a la disciplina del equipo, tiene previsto volver a reunirse con Wenger para tener una conversación definitiva. Hay muchos ingredientes en juego antes de que se resuelva para un lado o para otro el dilema: el deseo del jugador de volver a Barcelona, las dificultades del club azulgrana para afrontar un gran desembolso, la estrategia del club inglés de no dar a entender que ha vendido a su estrella sin resistencia y, cómo no, proveer al Arsenal de un sustituto para el que se pregona como su mejor jugador. El tiempo apremia para los intereses azulgranas, porque la Premier comienza el 15 de agosto y el Barça juega su primer partido oficial el día 14, la ida de la Supercopa de España ante el Sevilla. Podrían precipitarse por tanto los acontecimientos antes de que acabara la semana.