El delantero del FC Barcelona Zlatan Ibrahimovic ha ofrecido su primera rueda de prensa tras todos los rumores sobre si se va o se queda en el equipo azulgrana. Y, según ha afirmado el goleador sueco, se siente "jugador del Barcelona" y quiere seguir siéndlolo los cuatro años que le restan de contrato.



"Soy jugador del Barcelona y seré jugador del Barcelona. Tengo un contrato por cuatro años aún". Y sobre los rumores de una posible venta a equipos como el Manchester City o el Milan, se los toma positivamente, incluso interpretándolos como una inyección de autoestima.

"Me gusta el interés de otros clubes porque esto quiere decir que estoy haciendo bien las cosas pero no me afectan todos estos comentarios. Cuando juegas al máximo nivel siempre hay rumores. Hay que vender prensa", declaró.

En ese mismo tono, Ibrahimovic ve la contratación de David Villa, quien podía competir con él en la posición de delantero centro, como "un gran fichaje", ya que se trata de "uno de los mejores del mundo", lo cual convertirá al Barça en "un equipo aún más fuerte".

"Guardiola me ha dicho que soy un hombre importante, así que entiendo que jugaré, porque si no eres importante, no juegas", sentenció.



El sueco afirmó que su "principal objetivo" con el Barcelona es conseguir la Liga de Campeones y éste fue "el motivo" por el cual fichó el verano pasado, aunque lógicamente se mostró consciente de que el club azulgrana tiene que aspirar a ganar "los máximos títulos posibles".



Ibrahimovic hizo una valoración de su primera temporada como azulgrana, de la cual afirmó que ha sido "la mejor" de todas en las que ha debutado en algún equipo. "Siempre que cambio de equipo la primera temporada es la que me cuesta más, es la más difícil, esto me ha pasado con todos los clubes", añadió.



En cuanto al fichaje de Mourinho por el Real Madrid, con el que coincidió durante una temporada en el Inter de Milán, indicó que el Barcelona se tiene que preparar muy bien ante "esta amenaza". "Nosotros somos el Barça y el mejor equipo del mundo", recalcó.



Por último también opinó sobre su representante, Mino Raiola, quien hace pocas semanas afirmó que si Guardiola no hacía jugar a un jugador que había costado tanto dinero, debería "ir a un hospital mental".



"Él es responsable de lo que dice. No soy su padre, no soy su hijo, tenemos una relación empresarial. Cuando hablo con él no hablo de tonterías, de negocios sólo. Una cosa es lo que dice mi representante y otra cosa es lo que digo yo", sentenció el sueco.



