La 'Juve' aún no ha hablado con Cerezo por Forlán

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que no tiene "ninguna noticia" del supuesto interés de la Juventus en el fichaje del uruguayo Diego Forlán y destacó que ve a su equipo, "con los refuerzos" que traigan, "muy bien" para la nueva temporada.

"Yo creo que debéis hablar con la Juve, porque si es ella la que está interesada os tiene que decir si está interesada o no. Nosotros no tenemos ninguna noticia de nada. Sabemos que Forlán está de vacaciones en Uruguay y no tenemos ninguna noticia más", explicó tras la presentación del nuevo campo de golf de la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael.

Cerezo, en cualquier caso, resaltó que el Atlético es un club "comprador" y advirtió de que, aunque la entidad rojiblanca, "como casi todos los clubes", está "en una situación económica, por decirlo de alguna manera, mala, de eso a vender" a algún jugador "hay una diferencia".

En el capítulo de fichajes, el presidente afirmó que ha hablado "con Quique Sánchez Flores de muchas cosas, pero de refuerzos no se ha hablado nada". "Se está trabajando, sabéis exactamente lo que estamos buscando y lo que necesitamos. Y cuando tengamos la decisión final y el contrato encima de la mesa lo comunicaremos", dijo.

Entre las prioridades del Atlético están el francés Rod Fanni, del Rennes, y el brasileño Filipe Luis, del Deportivo de La Coruña. "Yo siempre soy optimista, pero en el mundo del fútbol y en la situación económica que estamos en Europa, creo que hay que esperar, porque todo el mundo se piensa mucho lo que tiene que hacer y antes de dar un paso adelante la gente cuenta cinco o seis veces", afirmó.

Y admitió que en el caso de fallar esas incorporaciones "siempre hay plan B y C", al tiempo que recalcó: "Al equipo, con los refuerzos que traigamos, lo veo muy bien".

Además, Cerezo habló de la Supercopa de Europa del próximo 27 de agosto contra el Inter de Milán en Mónaco: "Para nosotros sería fantástico comenzar ganando. Y vamos a intentarlo. Esperamos que, con este título, nos quitemos muchos problemas durante la temporada".

La Supercopa será uno de los objetivos del Atlético. "Tenemos que quedar entre los tres o cuatro primeros en Liga, llegar lo más lejos posible en la Liga Europa y, sobre todo, tenemos que hacer un papel magnífico, como hicimos el año pasado en la Copa del Rey. A nosotros nos encantaría todos los años jugar la final de la Copa del Rey, jugar la 'Champions' y estar entre los cuatro primeros", valoró.