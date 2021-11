Pongámonos en situación. Domingo 11 de julio, 22.30 horas. España gana en la final del Mundial de Sudáfrica a Holanda, victoria mediante ante Alemania este 7 de julio. ¿Cómo será el lunes 12 de julio para los millones de ciudadanos españoles que viven las consecuencias de una grave crisis económica, con alrededor de cuatro millones de parados e importantes recortes salariales?

La respuesta sobre cómo influirá en nuestro ánimo no es única. Será un "analgésico momentáneo y el lunes seguiremos en el paro", dice a RTVE.es el psicólogo del Consejo Superior de Deportes (CSD) Pablo del Río. "La alegría no será cosa de un día y perdurará servirá para afrontar la crisis con mejor ánimo y ganas de superación", opina el sociólogo deportivo Alberto Sánchez.

Del Río, que defiende la versión más pesimista o menos optimista, aventura que una victoria de la Selección Española este miércoles ante Alemania y en una hipotética final, "ayudará a levantar un poco el ánimo, pero será algo puntual porque al día siguiente muchos seguirán sin trabajo, con el sueldo recortado un 5% o con un hijo en el paro. Si España gana el Mundial no se va a consumir más".

No obstante, este psicólogo del CSD resalta el "efecto de masa" y "efecto dominó" que lleva aparejado el deporte. "Las masas tienden a atribuirse los éxitos que no le corresponden directamente, se siente implicados y parte de ese éxito. Entre amigos decimos 'vamos a ganar a Alemania' y somos todos los que ganamos, no sólo la Selección de fútbol o Rafa Nadal", explica.

"De la euforia no se come" Del Río pone el ejemplo de la última victoria de España ante Paraguay, que nos catapultó a semifinales de un Mundial por primera vez en la historia, y que hizo a la gente salir a la calle "eufórica y tocando el claxon", una euforia que no saca de la "preocupación" ante la situación económica del país. Pero, advierte, "el deporte es sólo la aspirina, el analgésico que momentáneamente nos hace cambiar las perspectivas ante una situación grave. El lunes la realidad es la que es, porque de la euforia no se come". Este psicólogo deportivo destaca el "efecto dominó" del fútbol, "que contamina y se extiende ante la gente". Se da el caso de que muchísimos españoles no son seguidores habituales de la liga de fútbol, pero sí que siguen los partidos de la Selección, "porque los estados emocionales contaminan y se extienden", tanto para las alegrías como para las tragedias, como ante una catástrofe aérea o un atentado terrorista. Para Del Río, en todo esto tiene "mucho que decir" la prensa, que es la que mantiene candente un tema de actualidad, y también influye mucho la novedad, "porque las cosas dejan más huella cuando son más novedosas y no habituales". Y en este sentido ha puesto el ejemplo de la primera victoria de Rafa Nadal en Wimbeldon en 2008, con un palco lleno de autoridades, y la del torneo de este año, "con el palco vacío".

Más fuerza para superar las adversidades En el lado optimista de la balanza está Alberto Sánchez, sociólogo y director técnico del Programa para Deportistas de Alto Nivel del CSD, que destaca a RTVE.es el efecto "aglutinador del sentimiento nacional" del deporte en general y del fútbol en particular, además de "reforzar los valores deportivos" como la entrega, el sacrificio, el trabajo en equipo y el respeto a las reglas". Las victorias de la Selección Española "ayudan a que los españoles seamos más españoles y motiva ante la adversidad", apunta Sánchez que, pese a que reconoce que "la realidad está ahí, el afrontarla depende mucho del estado de ánimo y el tener un logro tan importante -como la victoria en un Mundial- da fuerzas para superar las adversidades". "Este éxito sí que perdura en el ánimo y en las ganas de superación de la gente, porque encarna los valores deportivos de trabajo en equipo y respeto a las reglas, una solidaridad que en el marco de la crisis es muy importante, tanto a nivel laboral, sindical como empresarial", afirma Sánchez, que destaca, además, que el deporte es una de las escasas cuestiones que logra el consenso de todos los políticos. Este experto también resalta el efecto sociológico del fútbol y del combinado nacional, "porque la Selección acalla todas las rivalidades que hay entre los equipos de la Liga durante todo el año, y ahora todos nos unimos y vamos a una". A ello añade que, como es su propio caso, la gente que no suele seguir habitualmente la Liga, sí que se vuelca con la Selección. "El hecho de ver a tus compatriotas viviendo algo que te toca a ti, que son tu representación nacional y se miden a otros países, supera la barrera deportiva y es más un sentimiento de nación, con el que te sientes implicado", afirma, y traslada este sentimiento a otros deportes como el tenis o el baloncesto.