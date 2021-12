Nadal recupera el trono de Wimbledon

Rafa Nadal regresó al trono de Wimbledon. El español, actual número 1 del mundo del tenis, certificó su condición venciendo en la final del torneo londinense al checo Tomas Berdych por 6-3, 7-5 y 6-4, en un partido que dominó de cabo a rabo.

El zurdo de Manacor se alzó con su segundo trofeo del All England Tennis Club en una final inédita para él, puesto que las tres anteriores -incluida la última que ganó en 2008- fueron ante Roger Federer.

Berdych venía de deshacerse del suizo, otrora nº 1 del ránking, y del serbio Novak Djokovic, rivales de Rafa en la carrera de campeones. Pero se topó con el muro infranqueable del tenista más en forma del momento.

Nadal empezó el partido sacando y su primer aviso vino en forma de 'ace' para dejar las cosas claras desde el principio. El saque fue el oscuro objeto de deseo del partido, pero la rotura cayó siempre del lado del español.

En un partido en el que ambos comenzaron defendiendo muy bien sus respectivos servicios, Nadal rompió el de Berdych en los momentos claves. Cuatro 'breaks' bastaron para resolver el partido por la vía rápida en menos de dos horas y cuarto.

Muy lejos Berdych de aquel Federer de 2008, que vendió cara su victoria en más de cinco horas de agónico partido. El checo no aguantó la presión de su primera final del Grand Slam y se vino abajo ante un tenista mucho más curtido en estas finales.

Aunque tenísticamente no se puede hablar de un gran partido, el mismo se decantó del lado del que menos errores cometió en los momentos en que no había que cometerlos. No obstante, Nadal ganó 27 a 26 en errores no forzados.

Pero no falló cuando Berdych le regaló un 15-40 en el séptimo juego de partido y Rafa aprovechó la segunda de sus dos bolas de set. El checo se vio obligado a arriesgar después, pero se encontró con un Nadal muy sólido y con una derecha muy fuerte, que cerró la primera manga con otra rotura.

Contra las cuerdas Sin embargo, el número uno del mundo se vino un poco abajo en el primer juego del siguiente set. No entraban los primeros servicios, incluso falló algún segundo, y las derechas no pasaban por encima de la red. La fortuna para él es que Berdych no supo aprovechar las tres pelotas de rotura de las que dispuso, con otros tantos errores, y dio oxígeno a Nadal para rehacerse. Poco a poco fue corrigiendo Nadal los errores del inicio y volvió a meterse en el partido, suficiente para aguantar con su saque hasta el duodécimo juego del set, el más igualado hasta el momento. Pero Berdych se vio a base de errores propios con 0-40 en el marcador y Nadal esta vez no esperó para certificar la rotura. Con el marcador a su favor es cuando se ve al Nadal más calculador. El balear se mostraba muy sólido con su derecha y muy paciente al resto, sin dejar de intentar la rotura pero sin asumir demasiados riesgos. La presión surtió sus efectos en el décimo juego, cuando el propio Berdych mostró la de cal y la de arena, remontando un 0-30 adverso gracias a su inapelable primero, pero regalando el 'deuce' y una ventaja posterior para que Nadal matara el partido con un punto marca de la casa desde el fondo de la pista con 'passing' incluido.