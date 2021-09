El checo Tomas Berdych, víctima de Rafael Nadal en la final de Wimbledon, admitió su "decepción" tras perder frente al español, y consideró que la diferencia entre ambos en la pista Central la marcó el hecho de que su rival "supo aprovechar sus oportunidades".

El jugador checo, que escalará en el ránking mundial hasta la octava posición tras su trayectoria en este Grand Slam, afirmó que el número uno del mundo, fue "más fuerte" que él, aunque no apreció grandes diferencias entre ambos.

"Él ha jugado muy bien, ha sido sólido. Creo que la gran diferencia entre nosotros la marcó el hecho de que cuando él ha tenido ocasiones de rotura, las ha sabido aprovechar, y cuando me ha dado una en el segundo set, otra en el tercero, no he convertido ninguna. Esto demuestra lo fuerte que es él, y creo que se ha tratado, en realidad, de pequeñas diferencias", indicó el duodécimo favorito.

Berdych trató de analizar el juego del campeón del torneo, tanto en tierra como en hierba.

"Lo que puede hacer en tierra es moverse muy bien. Juega con mucho ritmo, lo que hace que apenas cometa errores. Y además puede jugar más agresivo en pistas más rápidas, en hierba. Esto hace que sea muy peligroso", dijo.

Preguntado por su plan de juego antes de encarar la final, respondió: "Mi estrategia es concentrarme, empezar bien y esperar las pequeñas oportunidades. Pero él aprovechó las suyas".

El jugador, que venció al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, señaló que este año era "más mayor, más experimentado", y que todavía podía llegar a ser "más paciente en la pista y seguir jugando un tenis agresivo, estar más centrado".