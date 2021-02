Tras confirmarse su traspaso por 40 millones de euros al Barcelona, el ya ex delantero del Valencia David Villa afirmó que siempre llevará al club blanquinegro "dentro" de él y que siempre ha dado el máximo para situar al conjunto 'ché' entre los mejores clubes de Europa [Perfil de Villa] [Vídeos: Los mejores goles de Villa con la selección].



En una carta abierta publicada por la web del club, David Villa, que quería compartir con la afición "el que, sin duda, es el momento más difícil y emotivo" de toda su carrera, dijo que se despide después de "cinco maravillosas temporadas" en el club levantino.



"Me llevo muchos sentimientos, dejando muchos amigos, pero sabiendo que es algo bueno para la entidad. En Valencia he crecido como futbolista y también como persona. Al Valencia CF lo he sentido desde el primer día como mi casa y que nadie dude de que va a ser así siempre. Quiero que todos sepan que ha sido un gran orgullo para mí haber vestido esta camiseta, que tanto me ha dado y que siempre llevaré en el corazón", comentó.



Asimismo, indicó que, para él, ha sido "un privilegio" haber llevado el brazalete de capitán y que, tanto fuera como dentro del campo, ha puesto "el máximo esfuerzo en representar al Valencia como se merece".



"Me gustaría enviar un fuerte abrazo a todos los aficionados, que tanto cariño me han dado siempre, desde el día de mi presentación hasta el último partido en Mestalla. También a todos mis compañeros, que me han ayudado a mejorar, a todos los técnicos que me han dirigido, a los dirigentes, en especial a Manuel Llorente, y a los empleados, con los he trabajado codo con codo", añadió.



Igualmente, recalcó que, después de cinco años, se siente un valenciano más. "Lo he dado todo por el Valencia CF, al que siempre tendré en mi corazón, del que soy accionista y al que le deseo toda la suerte del mundo. Me marcho con la satisfacción de que el equipo vuelve a donde merece estar cada año, luchando entre los mejores de Europa en la Champions League", dijo.



Para él, los futbolistas pasan pero, "con la gran afición que tiene detrás y la gran institución que es", el Valencia siempre tendrá un equipo fuerte y competitivo y que va a dar muchas alegrías a los que lo quieren. "Insisto, siempre llevaré al Valencia muy dentro de mí. Mil gracias a todos por tantas cosas y Amunt Valencia!", concluyó.