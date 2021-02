Villa: "El Barça es el mejor club al que me podía ir"

El nuevo fichaje del FC Barcelona, David Villa, se mostró feliz por el rumbo que ha tomado su carrera deportiva y aseguró que el club blaugrana era "la mejor opción", una vez que decidió abandonar el Valencia.

El asturiano aseguró que el actual campeón de liga le demostró desde el primer momento "las ganas" que tenían de ficharle. "Desde hace tiempo me lo han dicho ya sea de forma directa o indirecta. Pienso que en esta última semana es el club que más ha respetado al Valencia", matizó.

Villa se mostró modesto al afirmar que el club ché seguirá "siendo grande" esté él o no. "El Valencia ha sido siempre un club de primera con Villa o sin Villa y volverá a ser grande sin mi, es algo que se ha ganado a lo largo de la historia", indicó el jugador culé a Canal Nou.

El internacional español quiso agradecer también a su ya anterior equipo el gran trato recibido durante los cinco años que ha estado en Valencia y aseguró que siempre será "valencianista de corazón". "Quiero agradecer a toda la gente del club desde el presidente hasta el jardinero y sobre todo a los aficionados que me han hecho sentir como el mejor jugador del mundo", subrayó.

El delantero no se quiso olvidar tampoco de sus entrenadores y sus compañeros que le han hecho "crecer personal y profesionalmente". "Les voy a echar mucho de menos a todos, y como valencianista les deseo lo mejor siempre", expresó. El asturiano explicó que siempre estará con ellos cuando no se enfrenten con su nuevo equipo.

El fichaje de Villa mejora la economía del Valencia

El primer fichaje del Barcelona para la próxima temporada confesó que espera que su contratación sirva para "aliviar" los problemas económicos del club. "Espero haber sido útil al Valencia a todos los niveles", aseguró el máximo goleador de la pasada Eurocopa.

Además, Villa destacó que los mejores momentos profesionales que ha vivido en estos cinco años fueron el día de su presentación y la final de la Copa del Rey de Madrid aunque "hay muchos más". Además, el atacante no descartó regresar en un futuro. "Cuando me retire me planteo vivir aquí, es una ciudad que me agrada, además mis dos hijas son valencianas", destacó.