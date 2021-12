Guardiola: "Tengo que felicitar al Atlético"

Josep Guardiola, entrenador del Barcelona, manifestó tras perder en el Vicente Calderón el primer encuentro de la temporada (2-1) que tiene que felicitar al Atlético por su buen partido, a la vez que explicó que no tiene nada que reprochar a sus jugadores.

"Debo felicitar al Atlético por el buen partido que ha hecho. Es un equipo muy bien organizado. Nosotros no hemos estado del todo finos. No hemos tenido continuidad en el pase", dijo el técnico catalán.

Guardiola explicó, no obstante, que no tiene nada que reprochar a sus jugadores, que hicieron todo lo posible para no perder.

"No tengo reproches que hacer al equipo. Lo hemos dado todo, pero no hemos estado finos. En la pérdidas de balón no estábamos del todo bien puestos. El Atlético de Madrid ha hecho un partido muy bueno", dijo el entrenador, quien lamentó la lesión de Keita al poco de iniciarse el encuentro.

"Ha resbalado y se ha lesionado. Es un problema más, pero Pedro ha estado bien. Estas cosas durante el año pasan y hay que aceptarlas", subrayó.

Sobre la cercanía del Real Madrid, que se coloca a dos puntos, Guardiola dijo: "Ahora dependen de ellos y nosotros también. Queda mucha liga y no se puede decir nada. La presión que tenemos es la que nos ponemos para hacer las cosas bien. Siempre estamos preocupados y ya hay que pensar en el próximo encuentro".