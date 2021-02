Conjura madridista para el asalto de Riazor

El Real Madrid se conjura para acabar con la maldición de Riazor después de la que probablemente haya sido su semana más convulsa de la temporada. [Sigue en vivo el partido. Sábado, 22:00h]



Un Real Madrid, sin Cristiano Ronaldo ya de manera definitiva después de denegarse la cautelar, tratará de conseguir una victoria que se le resiste desde 1991.



En caso de derrota madridista, y de victoria azulgrana en El Molinón, se abriría entre ambos un abismo de ocho puntos que dejaría al equipo de Pellegrini sin opciones de fallar más en lo que queda de temporada.





La expulsión de CR9, por el manotazo a Mtiliga ante el Málaga y su sanción, han ocupado toda la semana futbolística, dejando en un segundo plano al Deportivo y al partido de Riazor, cuando la trascendencia de ese encuentro puede ser fundamental para el devenir de la Liga.

Este año Pellegrini estrenará maldición y lo afronta sin ningún miedo: "No sé si existen campos malditos pero la estadística refleja que hay campos difíciles para algunos equipos. Espero que consigamos una victoria en Riazor, que hace mucho tiempo no se consigue. Veo al equipo con predisposición para conseguirla ", manifestó en rueda de prensa.

Partido decisivo con muchas bajas en ambos equipos

“No es un 'match ball' ni nada.“

Aunque el chileno no considera decisivo el partido de Riazor, "no es un 'match ball' ni nada. En el fútbol hay demostraciones todas las semanas, en todos los campos, de que no hay nada finalizado. Quedando una vuelta completa nadie puede especular de lo que hará Real Madrid, Barcelona o Valencia. Lucharemos por puntos importantes, en una cancha complicada. Nada más", la distancia puede ser insalvable a tenor de la evolución del Barça en Liga.



Lo que sí preocupa a Pellegrini son las bajas del equipo, hasta ocho serán los ausentes, por lesión -Pepe, Garay, Lass, Van der Vaart, Mahamadou Diarra, Higuaín y Gago- y la ausencia por sanción de Cristiano Ronaldo,



Afortunadamente para el Madrid, se enfrenta al Deportivo con más bajas de la temporada y una de ellas muy sensible, la del lateral izquierdo Filipe Luis. "Tenemos bastantes bajas para el partido pero el Deportivo también las tiene. No nos vamos a refugiar en que nos faltan jugadores para buscar un buen resultado", avisó el técnico merengue.