Dos partidos de sanción para CR9

Ya se ha hecho público el castigo impuesto a Cristiano Ronaldo. El Comité de Competición ha decidido sancionar al portugués con dos partidos. En principio, el luso se perdería los partidos ante el Deportivo en A Coruña y ante el Espanyol en el Bernabéu.



El Comité ha sancionado a Ronaldo 'por emplear juego peligroso causando daño que merman las facultades del ofendido' y multa al jugador con 600 euros y 180 al Real Madrid. El Comité, formado por Alfredo Florez, Miguel Cardenal y Enrique Arnaldo, acordó el castigo en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario de la RFEF.



Ronaldo fue expulsado en el minuto 70 del partido de la décimo novena jornada de liga Real Madrid-Málaga por el colegiado Pérez Lasa, después de que el madridista 'golpeara con el brazo en la cara' a Mtiliga, a quien fracturó los huesos propios de la nariz y estará tres semanas de baja.



En el Real Madrid no esperaban una sanción superior a un partido y tiene previsto recurrir la sanción ante el Comité de Apelación de la RFEF, para ello dispone de un plazo de diez días hábiles a partir del miércoles 27.



Tanto Pérez Lasa en el campo como la mayoría de los aficionados han decidido que la expulsión del portugués fue justa. Casi un millar de personas se manifestaron a través de la encuesta de RTVE.es, apoyando la mayoría la expulsión. Pero ahora el debate será: ¿Es justa la sanción a CR9?



El tema causado por la acción del domingo se las trae, los periódicos de Madrid y Barcelona ya se han envuelto en una guerra mediática, unos hablan de que cuando Messi lo hace no hay castigo y los otros califican al madridista de jugador agresivo y reincidente.



Lo más lógico parecía que al delantero merengue le cayera un partido de sanción y no más ya que se aplicaría el articulo 114. Este articulo, aunque permite que el castigo sea ampliado, sanciona comúnmente con un partido de suspensión, Competición podría elevar la sanción a dos y Apelación dejarla en uno.



Un partido como máximo es lo que esperaban en el club blanco. Se considera que la acción fue fortuita, propia de un lance del juego, y que el jugador no pretendió en ningún momento agredir a Mtiliga.



Competición explicó en su resolución que ha decidido la sanción 'tras el meticuloso examen de la prueba videográfica aportada' y después de estudiar las alegaciones presentadas por el Real Madrid, que reclamaba la anulación de la tarjeta roja mostrada al portugués.



El Real Madrid argumentó que 'del acta' arbitral de Pérez Lasa 'no se desprenden hechos que configuren una infracción', ya que 'un golpe entre jugadores no es en sí sancionable', e invocó una acción parecida del Barcelona-Sevilla, jugado el 17 de enero pasado, entre Leo Messi y Marc Valiente.



Según Competición, este caso no puede entenderse como 'antecedente vinculante', ya que en aquella ocasión 'el colegiado no recogió en el acta ningún hecho que pudiera provocar una resolución fundada..., ni reproche alguno' a Messi, porque 'no provocó resultado lesivo alguno'.



'Los hechos descritos en el acta, contrariamente a lo que se manifiesta en el escrito de alegaciones, son suficientes a los efectos de concretar el motivo de la decisión arbitral, pero en modo alguno el árbitro puede calificarlos, cuestión que queda reservada al ámbito de conocimiento del órgano disciplinario', añade la resolución.



Pérez Lasa escribió en el acta: 'En el minuto 70 el jugador Ronaldo Dos Santos Aveiro fue expulsado por golpear con el brazo en la cara a un jugador contrario, provocándole una hemorragia nasal, teniendo que ser sustituido'. Además, el Málaga aportó al colegiado, para que fuera adjuntado al acta, un parte de lesiones de Mtiliga. Este parte puede ser el culpable de la sanción de más de un partido, si el Comité ha valorado el daño físico causado.



Con todo, sanción y recurso, CR9 se perderá al menos un partido por la jugada del calentón ya famosa. En teoría no podrá jugar el próximo sábado ante el Deportivo de La Coruña, como ya le sucedió en Mestalla contra el Valencia.

01.18 min Ansioso por agradar y por conseguir un gol, Cristiano Ronaldo acabó expulsado ante el Almería por dos errores infantiles.

El Real Madrid recurrirá la sanción impuesta para reducir la sanción e incluso para que el castigo se cumpla en otra jornada posterior y no en ésta. En Radiogaceta de los Deportes de RNE del lunes, se dijo que el árbitro no reflejó en el acta que el balón estuviera en juego en el momento de la acción de Ronaldo, lo que supone un grave error de redacción del acta que podría ser utilizado por el Madrid en el caso de que un recurso fuera necesario.