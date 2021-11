Quique: "El primero que hace autocrítica soy yo"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó que va a ser "muy profundo y muy determinante" en la toma de decisiones, tras la derrota del pasado miércoles contra el Recreativo (3-0), con la que según explicó: "Defraudamos a mucha gente y hay que ser responsables".

"Hay una cosa en común que es importante: que jugadores y cuerpo técnico piensan lo mismo en ese sentido", explicó el técnico sobre sus críticas declaraciones hacia la plantilla tras el 3-0 en Huelva, al tiempo que consideró que, "cuando uno le habla al grupo con cierta claridad y están de acuerdo, eso funciona".

"Luego las cosas se pueden decir o no, pero soy partidario de decirlas siempre. La postura del otro día era más pensando en los atléticos que realmente estaban decepcionados después del partido. Sé que era una situación indefendible y, como es así, yo estaba de acuerdo con los que están al otro lado, con los que están viendo el partido, esperando una alegría e ilusionarse", recordó.

“El primero que hace autocrítica soy yo“

"Cuando hablo de crítica, el primero en la critica soy yo y el primero en hacer autocrítica soy yo. Y el otro día también fue así", recalcó el técnico, que, desde su llegada al Atlético, lo que más le ha decepcionado son situaciones que no ha vivido antes, "en las que el control se te escapa y que esperas una cosa y sale otra".

El técnico, que ofreció su rueda de prensa más larga desde que llegó al banquillo del Atlético, en torno a 17 minutos, apostó por pasar página de sus declaraciones del pasado miércoles: "Ya está hablado el asunto con los jugadores y hablado con las personas que se tiene que hablar. Ese partido ya está pasado".

"Eso ya quedó atrás. Ahora estamos en la fase del partido del Valladolid, que el Atlético de Madrid afronta por primera vez en la temporada desde mitad de la tabla, con lo cual tenemos que darle mucha importancia y saber que es un partido que nos puede preparar para mejores expectativas si lo tomamos con seriedad", valoró.

“Es muy atrevido decir que Forlán no quiere estar“

También fue preguntado por el bajo rendimiento del uruguayo Diego Forlán en los últimos partidos. "Todo jugador que tiene mucho talento y mucha capacidad y no la está poniendo en funcionamiento hay que ir al principio y distinguir hasta qué punto es incapacidad o todo lo contrario, es ansiedad, estrés emocional, no está acostumbrado a jugar en esas condiciones, que el equipo no juegue bien y no le lleguen balones... Son mil factores", repasó.

"Me parece muy atrevido por parte de nadie decir que el jugador no está porque no quiere estar. El Atlético de Madrid son grandes profesionales todos y hay que llegar a esa cirugía o esa ingeniería que les lleve a los jugadores a recuperar su valor", aseguró.