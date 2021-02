El Atlético del caos abre la jornada liguera en Zorrilla

El Atlético de Madrid más convulso de la temporada abre en Zorrilla la 17ª jornada de Liga ante el Real Valladolid a las 18:00 horas. La jornada del sábado la completan los enfrentamientos Sevilla - Racing (20.00h) y Villarreal - Almería (22.00h).



Tras la vergonzosa derrota de los colchoneros en Copa que hizo estallar a Quique, quien por primera vez ha dejado de encubrir a sus jugadores y cargó contra su falta de compromiso, el 'Atleti' está obligado a lavar su imagen en Pucela y conseguir unos puntos que le hacen mucha falta en Liga.



Está por ver si el técnico madrileño va a hacer la limpia con la que amenazó a los jugadores en la rueda de prensa, o por el contrario seguirá confiando y dando oportunidad a los de siempre, si bien es cierto que con las salidas de Sinama y la más que probable de Maxi, de pocas alternativas dispone en la actual plantilla. El último fichaje, el portugués procedente de la Juve Tiago, no podrá estar listo para el sábado ya que hasta el lunes no será presentado oficialmente.



Para el partido, podría reaparecer el 'Kun' Agüero, quien se incorporará al grupo en el entrenamiento del viernes. El argentino es duda hasta última hora pero se espera que esté recuperado de su lesión en el abductor que se produjo el 8 de diciembre contra el Oporto en la Champions y por el que se ha perdido los últimos tres partidos de Liga, ante Villarreal, Tenerife y Sevilla, y uno de Copa del Rey, frente al Recreativo.



Otro que podría jugar es Reyes, quien se retiró lesionado el miércoles pero que sólo sufrió un fuerte golpe en el tobillo y su concurso en Valladolid es factible.



Los precedentes de este partido no arrojan optimismo para el equipo rojiblanco, que ha ganado hasta 14 veces en Zorrilla, no consigue el triunfo en Liga desde el año 1996, el año del doblete.



Los pucelanos, por su parte, son conscientes del peligro que puede tener enfrentarse a un grande dolido. Mendilibar calificó al Atlético como un conjunto "que tiene muy buenos futbolistas y que lleva tiempo sin ubicarse. Al principio de la temporada todos creíamos que aspiraba a todo y ahora se ve abajo".



El entrenador vasco cuenta con las dudas de Álvaro Rubio y de Nauzet Alemán. El riojano sufre una lumbalgia que arrastra desde la semana pasada y Nauzet aún tiene inflamada una uña, lo que le imposibilita entrenarse con plena normalidad.

Los victoriosos en Copa Sevilla y Racing se miden en el Pizjuán El Sevilla, después de su victoria en el Camp Nou, vuelve a una Liga en la que ocupa el quinto puesto después de encadenar una serie de resultados no muy positivos. Manolo Jiménez ha recuperado para el partido ante el Racing de Santander, a tres de los futbolistas lesionados, el portero suplente Javi Varas y los centrocampistas Manuel Ortiz "Lolo" y el brasileño Adriano Correia.



Por el contrario, Squillaci y Jesús Navas son duda. Estas dos bajas vendrían a unirse a las del sancionado Duscher, de los convocados para la Copa de África, Kanouté y Zokora, así como las de los lesionados Fazio, Acosta, De Mul, Luis Fabiano y Marc Valiente.



Por el contrario, Jiménez tendrá a su disposición a la nueva incorporación, el defensor lituano Marius Stankevicius.



El Racing también acude a Sevilla después de vencer en Copa del Rey y con alguna baja. Oriol y Tchité son bajas definitivas. Entre Copa y Liga, los racinguistas han permanecido concentrados en Madrid para preparar el partido.