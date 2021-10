Beckham: "Ojalá no me hubiera ido nunca del Manchester"

Con el paso de los años, y con la perspectiva de las últimas temporadas, David Beckham echa la vista atrás y considera que cualquier tiempo pasado fue mejor. El icono mundial del fútbol inglés se ha sincerado y ha confesado que su deseo había sido quedarse en el Manchester United toda su vida y no haberlo dejado en 2003 para fichar por el Real Madrid y convertirse en uno de los 'galácticos' del equipo que presidía Florentino Pérez, y en el que compartió vestuario con Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos o Raúl.

Cosas del destino, Beckham, jugador de Los Ángeles Galaxy, y cedido por segunda temporada consecutiva en el Milan, volverá a Old Trafford el próximo 10 de marzo para disputar vistiendo los colores del equipo italiano la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al "redescubierto" equipo de sus amores.

"Me gustaría haberme quedado en el Manchester United toda mi carrera y no haberme ido nunca a ningún otro equipo, pero no estaba destinado a ser así", dijo en una entrevista a la BBC Sportsweek.

Del Real Madrid marchó en 2007 a Los Ángeles Galaxy, equipo estadounidense en el que ha militado las dos últimas temporadas, con dos períodos de cesión consecutivos en el Milan, con vistas a ganarse una plaza para disputar el Mundial con la selección inglesa, que disputaría con 35 años.

"Me fui al Real Madrid y en el último año tuvimos varios éxitos y disfruté aquel momento, pero me gustaría haberme quedado en el Manchester United", explicó. Ahora, comentó sentir "envidia" de jugadores como "Ryan Giggs, Paul Scholes o Gary Neville", con quienes compartió vestuario y que concluirán su carrera en el equipo de los diablos rojos. "Estoy seguro de que ellos intentarán darme patadas si pueden, porque estuvimos juntos durante muchos años", ironizó.

"Fuera del campo nos convertimos en mejores amigos y por eso tuvimos tanto éxito en un club como el Manchester United. Eso es patrimonio del Manchester y este club es tan especial por la gente que lo forma y por los jugadores", aseveró.