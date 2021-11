Beckham: "No sólo pienso en el Mundial"

El centrocampista inglés David Beckham mostró su felicidad por su nuevo retorno al Milan, al que ha llegado en calidad de cedido y no con el objetivo de que le ayude "a estar en el Mundial", al tiempo que reconoció que "lloró de la emoción" cuando supo que el Manchester United sería el rival en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"El Milan siempre fue mi primera elección. La posibilidad de jugar el Mundial era seguramente un objetivo, pero no he venido aquí sólo por esto, hay muchas razones", señaló Beckham en su primera rueda de prensa con el club 'rossonero'.

Además, el ex jugador del Real Madrid agradeció "mucho" las palabras de Fabio Capello, que le alabó el pasado lunes y dejó claro que cuenta con él para Sudáfrica 2010. "Aunque sé que no tengo garantizado un puesto en el Mundial, se lo agradezco. Haré lo posible por trabajar al máximo, para ayudar al Milan a ganar y luego se verá", advirtió.

'Becks' indicó que había "echado mucho de menos" al Milan. "En mis primeros seis meses todo fue muy bonito, una experiencia única que no he olvidado", recalcó, asegurando que el conjunto milanista "ha cambiado mucho", aunque su "espíritu, como en el Manchester United, no cambia".



"Es verdad que no está un líder importante como Paolo Maldini, o el mejor futbolista del mundo como Kaká, pero el grupo es siempre un gran grupo, motivado y lleno de entusiasmo. El equipo ha empezado con problemas, pero se ha recuperado y está jugando bien. Estoy orgulloso de jugar con estos grandes jugadores", añadió al respecto.

Además, Beckham sabe que llega nuevamente sólo por espacio de seis meses. "Sólo pienso en trabajar duro y hacerlo bien en un club especial. Ya veremos si mi futuro está en el Milan", afirmó, dejando claro igualmente que no aspira a "ser titular". "Jugaré en cualquier sitio", comentó.

En este sentido, el centrocampista inglés está seguro que pese a la fortaleza del Inter pueden "optar al título" y que su primer deseo para el 2010 "es la de vencer el 'Scudetto'".

Finalmente, el ex madridista se refirió al emparejamiento con su primer club, el Manchester United, en la 'Champions'. "Será una noche especial. El día del sorteo lloré de la emoción, tendré la oportunidad de jugar contra el club en el que desde niño siempre quise jugar. Será una noche de emociones fuertes, pero quiero vencer y pasar", sentenció.