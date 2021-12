Messi se defiende de los argentinos

El virtual ganador del título de mejor futbolista del mundo en 2009, Lionel Messi, se defendió de las críticas que se le hacen desde Argentina al asegurar que dio todo de sí cuando jugo por el seleccionado albiceleste, al tiempo que confió en que las cosas "irán mejor" en el Mundial de Sudáfrica.

"Yo intenté hacer lo mismo", dijo al comparar su juego en el Barcelona FC y en la selección argentina durante la fase eliminatoria para la Copa del Mundo.

"Las eliminatorias son complicadas. A veces era difícil hacer el juego que Argentina pretendía y la clasificación nos costó mucho, pero creo que el Mundial puede ser muy diferente para nosotros", dijo en una conferencia de prensa previa a la Gala de la FIFA en la que se da por descontado que será el vencedor.

En otro momento de su comparecencia ante la prensa -en compañía de los otros cuatro candidatos al título de esta noche-, Messi reconoció el malestar que le causan los comentarios que le llegan desde Argentina, donde muchos creen que no existe un nivel tan bueno como cuando juega por el Barça.

"Me molesta porque no es así. Soy argentino y siento la camiseta como el que más. He tenido la suerte de conseguir todo con mi club y me encantaría hacer lo mismo con la selección argentina", aseguró.

Durante el intercambio con la prensa, Cristiano Ronaldo tuvo palabras de elogio hacia Messi y dijo que "no tengo dudas" de que este último se llevará el título de mejor jugador del planeta.

Agregó que los otros candidatos - Andrés Iniesta, Kaká, Xavi, además de él mismo- también merecerían el galardón, pero reconoció que el Barcelona "tuvo la felicidad de ganar todo este año", de modo que sus jugadores "son candidatos más fuertes que nosotros (los del Real Madrid) que no ganamos tanto como ellos".

Negó tajantemente sentir algún tipo de envidia porque previsiblemente no repetirá el premio que recibió el año pasado: "envidia nunca, cada uno tiene lo que merece".

El atacante -a quien con las distinciones colectivas e individuales que ha acumulado en esta última temporada no se le puede escapar el título que se anunciará esta noche- sostuvo que recibir el premio de la FIFA sería "terminar un año perfecto a nivel de grupo, de club y personal".