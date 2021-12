Zigic le da los tres puntos al Valencia

El Valencia se ha impuesto por la mínima a un Racing que, cuando mejor estaba jugando, proporcionó un clamoroso "regalo" a su ex compañero Zigic, en una defectuosa cesión de Pinillos que habilitó al gigante serbio para que anotara el gol de la victoria. [Todos los datos del partido] Es la tercera derrota consecutiva en casa del Racingcon respecto a la mostrada en las anteriores goleadas frente a Getafe y Barcelona.Por contra el Valenciamás determinante, un David Villa que tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado.Los dos equipos saltaron al terreno de juego apremiados por la necesidad de sumar puntos, para alejarse de la cola de la tabla los cántabros y para no verse aún más descolgados de la cabeza el Valencia;iniciales.Juan Carlos Mandiá mantuvo la confianza en la delantera formada por Munitis y Tchité, dio la titularidad al centrocampista Gonzalo Colsa en detrimento de Diop y volvió a alinear al central Torrejón,partidos después de la goleada encajada ante el Getafe en la jornada inicial.Por su parte, Unayal portero Moya, Alexis y Silva, para dar la titularidad a César, al central David Navarro y al venezolano Miku, quien acompañó a Villa en la línea de ataque.El Valencia empezó llevando peligro por la banda derecha en dos jugadas de contragolpe que desbarató la defensa cántabra con bastantes apuros en el repliegue. Antes de cumplirseya habían probado fortuna con dos disparos que no encontraron puerta.La movilidad y velocidad de Tchité era el arma a la que recurría en Racing para tratar de sorprender a la zaga che y así el brundiano forzó una falta junto al vértice del área, que ejecutó, pero sin fuerza, para que César atajara junto al poste.A partir de ahí, el Racing achuchó y forzó con su presión varias jugadas de estrategia, todas ellas mal ejecutadas, tanto desde el banderín de córner como en los lanzamientos de falta.Pero la ocasión más clara de los locales se produjo en una internada de Serrano que acabó con pase horizontal a Munitis, que remató alto pese a no tener oposición alguna. El Valencia flojeaba en defensa y, ante un Racing que se había hecho con el dominio del juego.Antes del descanso aún hubo tiempo para que Serrano engatillara un buen disparo desde el vértice del área que salió ajustado a la base del poste y para que Munitis remata con puntería, peroTras el descanso el Racing presionó más arriba a un Valencia parsimonioso al que se incorporó Silva para sustituir a Miku. Poco después de la entrada de Silva, Villa cayó lesionado en una jugada que. Villa fue sustituido por Zigic, que fue recibido con una ovación por la que fue su afición.Zigic sólo llevaba cuatro minutos en el campo cuando recibió un clamoroso, en una floja cesión hacia Toño que fue a pies del serbio, para que éste driblara con facilidad al portero y marcara a puerta vacía.Los cántabros reaccionaron bien y pisaron en varias ocasiones el área del Valencia, pero sin llegar a culminar sus jugadas de ataque. Colsa, Tchité, Serrano y Geijo probaron fortuna en varias ocasiones,y otras encontrándose con la inspiración de César.