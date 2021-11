Pedro rescata al Barça ante el Almería

Victoria por la mínima y pidiendo la hora. El Barça del triplete venció al Almería (1-0) gracias a. Ante un equipo que el año pasado se llevó una goleada -aunque entonces no estaba entrenado por Hugo Sánchez- el campeón no mostró el fútbol alegre de otros encuentros.Pese a la discreta imagen mostrada este sábado, el Barça puede extraer como conclusiones positivas en primer lugar los tres puntos, muy importantes en una jornada en la que Sevilla y Real Madrid, segundo y tercero, miden sus fuerzas entre ellos.Las otras dos conclusiones positivas son el estado de gracia de Pedro -o Pedrito, como también le llaman- y el regreso de Andrés Iniesta a los terrenos de juego como titular y jugando los 90 minutos completos.. Hugo Sánchez colocó a Chico, un central, junto a Ortiz, y ambos se convirtieron en la sombra de Xavi e Iniesta: toda una declaración de intenciones. El Almería apostó por desactivar así el principal caudal de juego ofensivo barcelonista, pero a costa de renunciar a cualquier posibilidad creativa en su centro del campo.Porfíandolo todo a la velocidad de Crusat en una contra o a que Uche cazara un balón colgado en el área,, en el que lasfavorecen siempre al que menos propone.Velasco Carballo también contribuyó a ello al ser demasiado permisivo con la dureza del conjunto visitante durante la primera mitad. El árbitro madrileño no amonestó a Pellerano por una dura entrada a Messi y se comió un penalti de Bernardello al crack argentino antes de la media hora, aunque también perdonaría la expulsión a Puyol en la segunda parte.Al Barça se le atragantó ese planteamiento desde el principio, hasta que Xavi decidió que si no podía crear juego era mejor culminarlo llegando desde atrás. Messi asumió los galones para ofrecerse en la mediapunta, Ibrahimovic se dejó caer a la banda para descongestionar el centro y Márquez fue el encargado de sacar el balón desde atrás para habilitar a los de arriba con desplazamientos en largo., y así llegaron un par de internadas de Messi, una doble ocasión de Xavi y Pedro -ambos remataron al palo derecho de Diego Alves de forma consecutiva- y otro cabezazo del primero que se marchó fuera por poco.Pero tuvo que ser Pedro, el que abriera la lata a la media hora de juego. El canterano, agarró una balón cedido por Maxwell en la corona del área, se dio media vuelta y armó un derechazo que se colocó como una obús por toda las escuadra., que desde el primer minuto perdió de vista la portería defendida por Valdés y no parecía tener intención de adelantar sus líneas en busca del empate, incluso después de la reanudación.Sin embargo, los de Hugo Sánchez, lejos de acusar el haber estado corriendo durante tanto tiempo detrás del balón, parecieron encontrarse más cómodos sin él con el paso de los minutos.Fue el Barça el que empezó a dar. Antes, Márquez, Xavi, e incluso Iniesta, lo habían probado de lejos, pero el equipo de Pep Guardiola carecía de la profundidad y movilidad que le había permitido derribar el muro almeriense en la primera mitad.La entrada de Piatti y Nieto revitalizó el ataque del Almería y Guardiola apostó por los musculosos Keita y Touré Yaya para que empujaran a sus compañeros desde el centro del campo.Con los dos africanos sobre el terreno de juego, el conjunto azulgrana dejó de sufrir y volvió a recuperar el control de juego. Ibrahimovic a punto estuvo de sentenciar el encuentro, pero se encontró con la manopla de Alvés., pero su disparo, con la zurda y con poco ángulo, salió muy desviado.