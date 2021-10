Pellegrini, "contento" por el 5-0 aunque admite errores

Manuel Pellegrini, técnico chileno del Real Madrid, reconoció que se marchó, aunque admitió errores y falta de continuidad en el juego de su equipo. "Las causas pueden ser muchas. No hicimos un buen partido desde un punto de vista colectivo con balón, sobre todo en los últimos veinte minutos del primer tiempo cuando perdimos muy rápido la pelota", analizó."Hacer un gol temprano y tener dos ocasiones más hizo pensar que era fácil. En el segundo tiempo fuimos mejorando, mantuvimos la seguridad defensiva y el Xerez no tiró a puerta. Desde punto de vista personal,", añadió.La falta de continuidad en el juego no la acusa el técnico madridista a problemas con el sistema. "No creo que haya falta de adaptación al sistema. Somos un equipo muy equilibrado, no nos crean ocasiones de gol. Es imposible jugar bien noventa minutos."."Me voy satisfecho porque ganamos 5-0. Veo muchas veces que uno juega 70 minutos muy bien y pierde por 20 malos minutos. No nos pasó y hemos hecho goles de buenas jugadas. Es la regularidad normal del campeonato", agregó.Por último,, aunque se mostró confiado en sus sustitutos. "Siempre un jugador como Xabi Alonso va a ser importante pero hay plantilla como para jugar con la ausencia de cualquiera. Veremos lo que pasa en los siguientes partidos sabiendo que hay variantes para jugar de muchas maneras".Pellegrini lamentó los silbidos que la afición madridista dedicó a Fernando Gago, y aseguró que "dará la vuelta a la situación jugando". "Es difícil referirse a lo que el público hace. Ven y sienten, lo expresan con aplausos o pitos. Desgraciadamente le tocó a Fernando pero no es decisivo, las cosas dan la vuelta jugando.", aseguró.Fernando Gago, centrocampista internacional argentino del Real Madrid, admitió la crítica y los silbidos de la afición del Bernabéu pese al triunfo 5-0 de su equipo ante el Xerez, y aseguró que "es lógico" que le "piten por tres pases seguidos malos"."Tuve una lesión que me complicó todo el trabajo de pretemporada, tardé en recuperarme y necesito minutos. Pero veo todo en un segundo plano y es lógico que te piten por tres pases seguidos malos, porque", manifestó en zona mixta.Gago reconoció que los silbidos de su propia afición", y terminó destacando el bien del equipo antes que el personal. "Hay que tener paciencia porque lo verdaderamente importante es que el equipo ganó".El central del Real Madrid Raúl Albiol manifestó que a pesar dehan logrado muchos goles, tras la victoria del equipo blanco (5-0) sobre el Xerez, lo cual les coloca como líderes de la Liga BBVA, después de la tercera jornada."Estoy muy contento por la victoria. Lo más positivo del encuentro es que el equipo, a pesar de no haber estado lo mejor posible, ha logrado muchos goles", señaló.Sobre el encuentro, el internacional admitió que hubo relajación tras el primer gol. "El equipo está muy bien. Desde el primer minuto ya íbamos por delante en el marcador, aunque eso ha hecho que. El Xerez ha hecho un buen partido, pero nosotros hasta el minuto 75 no hemos podido anotar otro gol", explicó.A su vez, Albiol reconoció no disgustarle jugar otro partido de liga este miércoles. "Es bonito jugar cada tres días porque hay mucho fútbol y muchos partidos. No tenemos mucho tiempo entre un partido y otro, pero a ver si podemos recuperarnos rápido", apuntó.Por su parte, el lateral brasileño Marcelo destacó el gran partido de su compañero Cristiano Ronaldo. "Cristiano Ronaldo es un jugador fantástico que está ayudando mucho al equipo. Hoy ha marcado dos goles y", comentó.Además, el defensor expresó su satisfacción por la vuelta a la competición de Van Nistelrooy y Diarrá, tras superar sendas largas lesiones. ", porque es muy difícil lo que les ha pasado a ellos. Estoy contento de que ya estén recuperados", dijo.Por último, Marcelo se mostró encantado tras alzarse con el liderato de la Liga. "Nosotros siempre queremos estar en la primera posición de la tabla, y si es por los goles también, porque eso demuestra el buen fútbol que estamos realizando", concluyó.