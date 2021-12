El Athletic le coge gusto al liderato

El Athletic Club de Bilbao ha arrancado el curso liguero 2009-2010 con tres victorias seguidas 21 años después de lograrlo, con el inglés Howard Kendall en el banquillo rojiblanco. [Todos los detalles del partido] En esta ocasión, lo ha hecho con triunfos por la mínima ante el Espanyol en Bilbao (1-0; Toquero), el Xerez en Chapín (0-1; David Prieto, en pp) y hoy frente al Villarreal, de nuevo en La Catedral (3-2; Llorente, 2, y Javi Martínez; Cani y Cazorla).Esta última victoria ha sido,el equipo bilbaíno, muy superior al castellonense durante más de 80 minutos, se adelantó antes del descanso con dos goles de Fernando Llorente; y después 3-1 con un tanto de Javi Martínez tras haber acortado distancias Cani. Pero un gol de Cazorla a poco del final le hizo sufrir lo suyo para sumar tres nuevos puntos., aunque, con Cazorla al mando de las operaciones, metió el miedo en el cuerpo en el tramo final del choque a una afición rojiblanca incrédula no solo con los resultados de su equipo, sino incluso con el buen juego que ha exhibido esta semana, desconocido en Bilbao desde la época del hoy técnico visitante Ernesto Valverde.La UD Almería se llevóen un partido en el que los rojiblancos no consiguieron imponer su criterio ante un Getafe valiente y que buscó la victoria desde el principio. [Todos los detalles del partido] La UD Almería buscó su suerte con salidas a la contra, aunque no demasiadas, con las que intentó sorprender a un Getafe bien posicionado atrás, que apenas si dejaba espacios. La primera ocasión de gol fue para el cuadro azulón, en el minuto 3, con un córner lanzado por Pedro León que tocó Casquero y que Albín remató sin fortuna, y respondió la UD Almería con una acción de Crusat, que condujo el balón por el centro y se lo cedió a Guilherme, pero el brasileño no acertó en su disparo y Ustari despejó el balón a córner.En la segunda parte se vio a una UD Almería más ambiciosa y en la primera acción, cuando Uche se hizo con el balón, lo cedió a Michel y éste encaró a Ustari y logró el tanto.El gol dio alas a la UD Almería que buscó aumentar las diferencias y en el 52 pudo conseguirlo, con un centro de Crusat, que no pudo rematar Soriano. El Getafe buscó reaccionar un par de ocasiones, en el minuto 63, por medio de Soldado, que desvió un lanzamiento de Pedro Ríos y que detuvo Alves, y luego en una doble ocasión, en el 83, en la que primero Manu disparó, Alves despejó, el balón lo intentó aprovechar Ríos, pero Chico, que completó un excelente encuentro, evitó la ocasión del empate.La mayor efectividad del Real Valladolid en el remate a puerta le dio la victoria en su enfrentamiento conde marcar que su rival, pero que no estuvo igual de acertado. Especialmente en la primera mitad, el equipo aragonés pudo haberse marchado al descanso por delante en el marcador por oportunidades, aunque en el segundo periodo éstas apenas existieron. [Todos los detalles del partido] Al equipo pucelano se le puso el partido de cara gracias al, después de una gran cabalgada por la banda derecha de Diego Costa que dio a su compañero "el pase de la muerte".Con más ganas que sentido común, el Zaragoza fue saliendo del coma y después de dos buenas oportunidades de marcar en los minutos 15 y 25 llegó el tanto de la igualada en el 27 por medio de Jorge López, que aprovechó un rechace en corto para enviar el esférico a las mallas.El descanso aplacó al equipo local que ya no volvió a ser el de antes, tal vez también porque el conjunto de José Luis Mendilíbar estuvo muy bien situado sobre el terreno de juego.Como ocurrió al inicio del partido, en la primera oportunidad que tuvo el equipo visitante (minuto 57) volvió a marcar. En esta ocasión, lo hizo Sisinio González "Sisi", al aprovechar un despeje de cabeza hacia atrás del argentino Roberto Fabián Ayala. El equipo local no se descompuso como en el primer periodo, pero tampoco reaccionó igual después y apenas hubo oportunidades de marcar en este segundo periodo, ni para uno ni para otro.