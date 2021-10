El Sporting, en inferioridad, descompuso al Valencia

El Sporting de Gijón, que jugó más de una hora con un futbolista menos, descompuso al Valencia en el tramo final del partido y arrancó un empate a dos con el que sumó un punto en su visita a Mestalla ante un rival que no tuvo temple para aprovechar las ventajas de que dispuso. Villa marcó los dos goles valencianistas, que no celebró por tratarse del equipo en el que se formó, e iguala a Cristiano Ronaldo con cuatro goles en la cima provisional del 'pichichi' [Todos los datos del partido] Mientras el Valencia fue de más a menos y acusó mucho la salida dedel campo, el Sporting supo jugar su partido cuando ganaba, cuando empataba con un hombre menos y cuando perdía y encontró el premio a su buen hacer con el gol de Gregory a cuatro minutos del final.Su rival, por contra, no supo sacar provecho de las circunstancias favorables que se le presentaron y al final perdió dos puntos que le dejaron fuera del grupo de cabeza de la Liga.La primera mitad fue muy intensa y se disputó a un gran ritmo. El Valencia controló el juego desde el principio, pero en un buen contragolpeen el marcador. Era la primera ocasión de peligro del encuentro.A partir de ese momento, el Sporting se mostró como un equipo con ideas claras ante un Valencia no se vio afectado por el tanto recibido. Tenía el balón y jugaba un buen fútbol.Mediado el primer periodo llegaron el gol del empate, marcado por, y la inmediata, que vio la segunda tarjeta amarilla tras unas manos tan claras como innecesarias en el centro del campo.Más que el gol, fue la expulsión la que cambió el tono del encuentro. El Sporting adoptó más precauciones defensivas (Camacho entró por De las Cuevas) y el Valencia se adueñó por completo del balón.Con un fútbol fluido gracias a la movilidad de sus atacantes, creó algunas ocasiones de peligro, aunque no hubo cambios en el marcador antes del descanso.Al comienzo del segundo tiempo, el Sporting se encerró en su parcela para defender el punto que conseguía en esos momentos y el Valencia encontró las dificultades habituales frente a equipos que no ofrecen espacios. Tenía siempre el balón, pero apenas encontraba huecos para crear peligro ante la meta de Juan Pablo.Había tenido el Valencia alguna ocasión clara cuandoen el marcador a media hora del final del partido, momento en el que el técnico visitante, Manolo Preciado, dio entrada a Bilic para que su equipo fuera más ofensivo.El Sporting mejoró con los cambios y el Valencia perdió la intensidad de los minutos previos al gol, con imprecisiones, algunos nervios y pocas ideas que dieron vida a un rival que no se rindió.El Valencia perdió consistencia en la línea media tras la salida de Banega y el Sporting empezó a creer en la posibilidad de igualar el partido como consecuencia del desasosiego que le entró al rival. A punto estuvo de lograrlo en una doble oportunidad de Bilic que neutralizó Moyà y lo consiguió en una falta que Gregory remató a cinco minutos del final y que cerró el partido.