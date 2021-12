Van Nistelrooy, gol y lesión muscular

Ruud Van Nistelrooy saltaba de nuevo al Santiago Bernabéu en partido de Liga tras nueve meses de baja desde que su rodilla se lesionó en un partido de Champions ante la Juve el pasado mes de noviembre.



El holandés, uno de los jugadores más queridos y respetados por la afición, recibió una gran ovación y, al poco de saltar al terreno de juego, marcó el quinto gol de su equipo de un derechazo tras recibir un pase de Guti. Pero tras ese gesto, se llevó la mano al muslo izquierdo; la alarma saltaba, problema en el cuádriceps.



El diagnóstico es de posible rotura muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, según informaron los doctores madridistas tras una primera revisión en los vestuarios del estadio Santiago Bernabéu.



Este lunes se someterá a un estudio radiológico que determinará el alcance exacto de su lesión y comprobar si, en efecto, existe rotura. Abandonó el estadio dolido por caer lesionado de nuevo el día en el que disputó los primeros minutos en partido oficial, desde que hace nueve meses sufriese una grave lesión en el menisco.



"Estoy bien, pero me he hecho daño al marcar el gol. Era mi sueño volver así, marcando y con una asistencia de gol. Estoy muy emocionado por el cariño de la gente. Mañana tengo resonancia y ojalá que no sea nada serio. He trabajado mucho para volver a estar con el equipo y todo ha ido tremendamente bien. Ahora vamos a ver como está el cuádriceps", concluyó en declaraciones a Real Madrid Televisión.