Valdano: "Ronaldo demostrará quién es"

La adaptación de Cristiano Ronaldo

La polémica creada sobre Megía Dávila

Una mala semana para Argentina

Críticas por los jugadores que se han ido

¿Dónde está Zidane?

El director general del Real Madrid,de los Deportes y aprovechó para repasar los temas del club blanco antes del regreso a la Liga del Real Madrid ante el Espanyol. El estado anímico de Cristiano Ronaldo o fichajes polémicos como el de Megía Dávila para asistir al club en la relación con los árbitros son algunos de las cuestiones que no eludió el argentino.Valdano se ha referido al fichaje más caro en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo, para el que pidió comprensión. "Lo que le pasa a Cristiano Ronaldo es que pretende ser siempre el mejor. Y eso está bien, pero hay que esperar y terminará demostrando quién es. Necesita un tiempo de adaptación como le ocurrió a Zidane, dijo.Por su parte, Valdano también se refirió al otro gran fichaje del conjunto blanco durante este verano, el brasileño. "Es muy relajado, lo está haciendo muy bien, pero seguro que habrá partidos en los que nos salve Cristiano y Kaká ofrezca una peor imagen".También tuvo palabras para Raúl, que como en todos los arranques de temporada en su larga carrera en el Real Madrid, está mostrando un tono físico muy elevado. "Tiene un hambre natural y eso le hace distinto. Como Michael Jordan. Cuando ganó su sexto anillo seguía con hambre. Son personas que llevan incorporado el sentido de la competitividad y eso le permite estar al máximo nivel más tiempo del normal"Valdano también habló sobre Megía Dávila, el árbitro al que todavía no ha contratado el Real Madrid, pero no retrocede en su intención de hacerlo en próximas fechas."No está fichado. Hemos incorporado al debate las reacciones violentísimas en algunos medios de comunicación. Hemos comprobado hasta que punto los malpensados son capaces de establecer sospechas por esta idea del real Madrid. Yo si fuera árbitro estaría ofendido por la respuesta que esta iniciativa ha generado.""Es insólito. Llevo 40 años en el fútbol y nunca vi a un árbitro entrar a un vestuario a dar una charla a los jugadores. Es como si los árbitros fueran de otro mundo.""No entiendo la convulsión que provocó el trascendido de este nombre. La persona que atendía a los árbitros acaba de jubilarse y por eso se nos ocurrió apoyarnos en la figura de un árbitro bien preparado, con conocimientos de inglés. Nadie mejor que un árbitro para entender a otro árbitro. Su función sería además instruir a los jóvenes jugadores.""Nuestra intención es profesionalizar ese área y seguramente lo haremos. Si el área de comunicación del club lo llevan expertos en comunicación ¿por qué no puede asumir un colegiado la parcela dedicada a los árbitros y a la instrucción en el reglamento de los jóvenes jugadores?""La polémica ha sido muy retorcida y no debemos dejarnos llevar por los malpensados. Nuestra intención es buena, es honesta. La única idea es fortalecer un área del club ¡que no le den más vueltas!"Ha sido una mala semana tras perder ante Brasil y Paraguay. Diego Armando Maradona está ante una gran responsabilidad.Argentina deberá jugar contra Perú en Buenos Aires y luego contra Uruguay, que antes deberá enfrentarse a Colombia, otro rival directo de la albiceleste. Hay una vieja historia de rivalidad con Uruguay. Seguro que será un partido de alta tensión.Maradona está enfadado con un comentario que hice sobre él. Creo que lo interpretó mal.Jorge Valdano justificó la salida de jugadores como Robben, Sneijder o Negredo en una temporada en la que el Real Madrid aspira a todo pero ha vendido también por la obligación de hacer caja para sufragar la enorme inversión, de unos 260 millones de euros, en fichajes."Irse del Real Madrid es complicado, pero quedarse en un segundo plano tampoco es una buena idea porque nos hubiera creado problemas a mitad de temporada y eso sí que no lo podríamos asumir", argumentó."Aunque Zidane no esté físicamente, es un asesor del club al que llamamos por teléfono cuando necesitamos de alguna opinión y ahí está él con la misma buena predisposición de siempre."