El Madrid, mejor club del siglo XX en Europa

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) ha nombrado al Real Madrid como el mejor club del siglo XX en Europa, según un ranking basado en los resultados de los partidos de competiciones europeas, por delante de la Juventus de Turín, segunda, y del FC Barcelona, tercero.Así, según la lista, eles el club que más puntos obtiene (563,50), superando a la(466,00) y al(458,00). Los primeros puestos de la clasificación los completan el AC Milan y el Bayern de Múnich, mientras que otros 'grandes' como el Inter de Milán, Liverpool o Manchester United, son sexto, octavo y undécimo, respectivamente.en esta clasificación es el, que ocupa la duodécima plaza, mientras que ya fuera del 'top-20' y entre los cien mejores aparecen el Valencia, en el puesto 30, el Real Zaragoza, en el 37, y el Espanyol, en el 98.En la lista elaborada por la IFFHSque varía de acuerdo con la categoría de las competiciones y siendo la antigua Copa de Europa y la actual Liga de Campeones los torneos que más puntos otorgan, 8 por victoria y 4 por empate.Por las victorias en la Copa de Ferias y la Copa de la UEFA se otorgan 6 puntos y 3 puntos por empate, mientras que los triunfos en la desaparecida Recopa dan 5 puntos y los empates en la misma competición reportan 2,5. Los partidos de las antiguas Copa Mitropa y Copa Latina se valoran con 4 puntos por victoria y 2 por empate y los de Supercopa de Europa 6,5 por victoria y 3,25 por empate.Según explica la IFFHS, que ha apostado por hacer unay no mundial dada la dificultad de equiparar los títulos, las competiciones nacionales no son más que un requisito previo para poder optar a la parte continental de las competiciones de clubes, mientras que las competiciones intercontinentales no han sido tenidas en cuenta.